Kiterjedt emberkereskedelmi hálózatot lepleztek le Kárpátalján, hadköteleseknek segítettek elmenekülni

Több mint 270 embert állítanak bíróság elé Kárpátalján, amiért közreműködtek több száz hadköteles férfi illegális határátlépésének megszervezésében és külföldre szöktetésében – tette közzé hivatalos Telegram-csatornáján Ukrajna főügyészének hivatala.

A bírósághoz idén 174 vádiratot nyújtottak be, és 395 személyt tartóztattak le, amikor megpróbáltak elmenekülni Ukrajnából.

A szervezők által remélt illegális haszon összege meghaladja az 1,6 millió amerikai dollárt – közölte a főügyészség.

2025-ben a kárpátaljai régió bírósági 18 ítéletet hirdettek ki 20 személy ügyében katonaköteles korú férfiak szervezett illegális átcsempészéséért az államhatáron, az ügyek jelentős hányada még a bírósági tárgyalás szakaszában van.

A főügyészség közleménye a legutóbbi esetek között kiemeli a Beregszászi Járásbíróságnak egy 23 éves, Técsői járási szentmihálykörtvélyesi lakos ellen hozott elmarasztaló ítéletét,

aki egy társával együtt két férfit próbált átcsempészni Magyarországra 3500-5000 dollár fejében.

A büntetett előéletű férfit a határőrök Beregszásztól pár kilométerre, Nagybakta falu közelében tartóztatták fel. Az embercsempészt a bíróság bűnösnek találta és 6 év szabadságvesztésre ítélte.

Szintén a Beregszászi járásban elítéltek egy büntetett előéletű 26 éves helyi lakost, aki megszervezte két – a kirovohradi, illetve zaporizzsjai régiókból érkezett – férfi Magyarországra történő átjuttatását. A csoportot az államhatár mellett tartóztatták fel a határőrök. Az ügyészség bizonyította a férfi bűnösségét, amiért a bíróság 5 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte őt.

Az Ungvári járásban az év eleje óta 3 embert ítéltek letöltendő szabadságvesztésre hadköteles személyek államhatáron történő illegális átjuttatásáért – jelentette Ukrajna főügyészének hivatala.

A kiemelt kép illusztráció egy ukrán rendőrautóról. Forrás: Shutterstock.com.