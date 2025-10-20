Izrael bejelentette: visszatérnek a tűzszünethez a Hamász elleni válaszcsapás után

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy vasárnap, a Hamász iszlamista palesztin terrorszervezet által elkövetett „nyilvánvaló megállapodássértés” miatt végrehajtott légitámadások után újra érvényesíteni fogja a gázai tűzszünetet. A csapások Gáza déli részén kezdődtek, miután az izraeli hadsereg szerint „terroristák páncéltörő rakétát és lőfegyvert” lőttek ki Rafahban az izraeli katonákra, megölve két katonát.

A Hamász azt állította, hogy „nincs tudomása” az izraeli ellenőrzés alatt álló területen történt összecsapásokról. Estére Izrael bejelentette, hogy Gázában több Hamász-célpontot is megsemmisített, kórházi források szerint 44 ember halt meg – írja a BBC.

Az iszlamista terrorszervezet korábban azt mondta, elkötelezett a tűzszünet mellett, ugyanakkor Izraelt vádolta annak megsértésével, és figyelmeztetett, hogy az újabb csapások „a helyzet teljes összeomlásához vezethetnek”.

Helyi idő szerint 21:00 után az izraeli védelmi erők (IDF) bejelentették, hogy „megkezdték a tűzszünet érvényesítésének újraindítását”, hozzátéve, hogy fenntartják az egyezményt, és „határozottan reagálnak bármely megsértésére”. A közleményben nem részletezték közvetlenül, hogy az korábbi, a Gázába bejutó segély felfüggesztésére vonatkozó bejelentést visszavonták-e.

Az IDF jelenleg kicsivel több mint 50 százalékát ellenőrzi Gázának.

Vasárnap Washingtonba érkezve Trump azt mondta az újságíróknak, hogy a tűzszünet továbbra is érvényben van.

A Trump által közvetített tűzszünet első szakasza –amely október 10-én kezdődött – azonnali harcok leállását hozta magával, valamint az izraeli csapatok részleges visszavonását egy úgynevezett sárga vonalig a Gáza északi, keleti és déli részén, a segélyek növelését, illetve az élő és elhunyt túszok visszaszolgáltatását.

A Hamász valamennyi élő túszt elengedte, továbbá visszaadta a 28 elhunyt közül 12 maradványát. Izrael 250 palesztin foglyot szabadított ki börtöneiből és 1 718 gázai őrizetben lévő személyt; továbbá minden egyes izraeli túsz maradványáért 15 palesztin holttestét adták vissza.

Ez a megállapodás vasárnap próbára lett téve. Gázában a legrosszabb erőszakos napot élték át azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök a múlt héten Egyiptomban összehívta a világ vezetőit a „Béke a Közel-Keleten” szlogen alatt.

Most amerikai nyomásra van szükség ahhoz, hogy ez a tűzszüneti megállapodás érvényben maradjon, és ennek érdekében Steve Witkoff, Trump küldöttje, és veje, Jared Kushner hamarosan Izraelbe érkezik.

Vasárnap kora reggel az izraeli hadsereg közölte, hogy „terroristák páncéltörő rakétát lőttek ki és tüzet nyitottak az IDF katonáira, akik a Gázai övezet déli részén, Rafah térségében a terrorista infrastruktúra felszámolását végezték”. „Válaszul az IDF megkezdte a térség bombázását, hogy megszüntesse a fenyegetést, és felszámolja a terrorista tevékenységekhez használt alagutakat és katonai létesítményeket” – írták.

A Hamász katonai szárnya azonban tagadta, hogy tudomása lenne bármilyen összecsapásról a Rafah térségében. A hozzájuk köthető al-Qassam Brigádok közleményében azt állították: „A kapcsolat a maradék csapatainkkal azóta megszakadt, hogy idén márciusban újraindult a háború. Ezért nincs kapcsolatunk az ott történő eseményekkel, és nem tudunk kommunikálni a harcosainkkal ott, ha egyáltalán életben vannak még.”

Benjamin Netanjahu miniszterelnök irodája közölte, hogy két katona – major Yaniv Kola és szerző Itay Yavetz – életét vesztette a „tragikus rafahi incidensben”.

Korábban a miniszterelnöki hivatal azt is közölte, hogy Netanjahu találkozott a védelmi vezetőkkel, és utasította őket, „hogy erélyesen lépjenek fel a Gázai övezet terroristacélpontjaival szemben”.

A közeli Európai Kórház déli részén élők szerint a csapásokat tüzérségi tűz is kísérte. Lakosok legalább 12 légi csapást is jelentettek Kán Júnisz keleti részén, amit többen „tűzzónának” neveztek.

A rafahi csapások néhány órával azután történtek, hogy az Egyesült Államok közölte: „megbízható jelentései” vannak arról, hogy a Hamász „közelgő” támadást tervez polgári személyek ellen Gázában, ami szerintük a tűzszüneti megállapodás „közvetlen és súlyos” megsértése lenne.

Trump korábban ultimátumot adott a Hamásznak arra az esetre, ha nem tartja be a Gázára vonatkozó tűzszüneti megállapodást: „Ha a Hamász folytatja az emberek megölését Gázában, ami nem volt a megállapodás része, nem lesz más választásunk, mint bemenni és megölni őket – írta a Truth Socialon az előző héten, majd később pontosította, hogy nem küld amerikai csapatokat Gázába.

Kiemelt kép: Romok közé tűzött palesztin zászló mellett megy egy palesztin férfi Gázában 2025. október 12-én (Fotó: MTI/AP/Abdel-Karim Hana)