Hatalmas internetes leállás történt, számos népszerű alkalmazás megbénult

Hétfő reggel számos nagy szolgáltatás, így az Amazon, a Google, a Snapchat, a Roblox, a Fortnite és a Canva váltak részben vagy teljesen elérhetetlenné.

Az Amazon Web Services (AWS) hibáját tartják a probléma forrásának.

A Down Detector nevű, leállásokat nyomon követő weboldal szerint a problémák körülbelül 9 órakor kezdődtek közép-európai idő szerint.

Úgy tűnik, a gondok az Amazon Web Services infrastruktúrájával kapcsolatosak, amely az internet számos szolgáltatásának működését biztosítja, és lehetővé teszi az ügyfelek számára a szerverek, adatbázisok és tárhelyek használatát anélkül, hogy saját rendszert kellene kiépíteniük.

Délután 12:35-re az AWS közleménye szerint az alapvető problémát „teljesen elhárították”, és a legtöbb érintett oldal fokozatosan helyreállt. „Továbbra is dolgozunk a teljes körű helyreállításon” – áll az AWS közleményében.

Mi okozta a problémát?

Az AWS szerint a gond abból adódott, hogy az északi Virginiában található US-EAST-1 régióban a DynamoDB adat­tárolási szolgáltatásnál hibák jelentkeztek a beérkező kéréseknél. Bár a probléma az US-EAST-1 régióra koncentrálódott, más, ezen a területen működő szolgáltatásokat is érintett világszerte.

A legtöbb leállás az Egyesült Államokban volt észlelhető, főként Virginiában, amelyet a globális adatközpontok központjának tartanak a webes teljesítményt figyelő szakértők szerint.

A mérnökök azonnal dolgozni kezdtek a probléma megoldásán, és azon, hogy teljesen feltárják az okát.

Az AWS alapvetően felhőalapú szolgáltatásokat kínál az internetet használó cégeknek. Ez azt jelenti, hogy a vállalatoknak nem kell saját adatközpontokat építeniük, ahol számítógépeket és egyéb hardvert tárolnának, hanem az AWS infrastruktúráját használhatják.

Mely oldalak érintettek?

A Down Detector szerint a kimaradások számos weboldalt és alkalmazást érintettek, többek között online játékokat, mobil szolgáltatókat, az Egyesült Királyság adóhatóságát (HMRC), valamint francia telekommunikációs cégeket, mint az SFR és a Free.

A problémák még a kriptovaluta-tőzsdéket is érintették, például a Coinbase-t, amely közölte ügyfeleivel, hogy „minden pénzeszköz biztonságban van”.

A teljes lista a következő szolgáltatásokat érinti: Snapchat, Slack, Signal, Tinder, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, PlayStation és Pokémon Go.

Néhány órával később a Down Detector arról számolt be, hogy csökkent a felhasználók által jelentett problémák száma.

A The New York Times beszámolója szerint a kimaradás a légi közlekedést is érinti: New York LaGuardia nevű repülőterén hosszú sorok alakultak ki a check-in pultoknál, mivel a kioszkok nem működtek.

Hasonlóságok a CrowdStrike-kimaradással

2024 júliusában egy ismert kiberbiztonsági cég, a CrowdStrike súlyos globális IT-leállást szenvedett el, amely kórházakat, légitársaságokat, bankokat és kormányzati hivatalokat érintett.

Az eset párhuzamba állítható a legutóbbi AWS-kimaradással, mivel jól mutatja, hogy egyetlen technológiai szolgáltató problémái világszintű hatással lehetnek.

„Európa függése olyan monopol felhőszolgáltatóktól, mint az Amazon, biztonsági kockázatot és gazdasági fenyegetést jelent, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül” – mondta Cori Crider, a Future of Technology Institute ügyvezető igazgatója. „Németországnak, Franciaországnak és más jelentős európai gazdaságoknak azonnal lépéseket kell tenniük gazdasági és biztonsági ellenálló képességük megerősítésére azzal, hogy monopolhelyzetben lévő szolgáltatóktól független, helyi szolgáltatóktól vásárolnak – már tegnap” – tette hozzá.

Eközben Charlotte Wilson, a Check Point Software Technologies vállalati részlegének vezetője azt javasolta, hogy az emberek készítsenek jó mentéseket, fontos adatokat offline tároljanak, és ismerjék az alternatív internetkapcsolati vagy fizetési lehetőségeket rendszerhiba esetén. Figyelmeztetett arra is, hogy a felhasználók legyenek éberek a csalások és adathalász kísérletek ellen, különösen banki oldalak leállása esetén.

Wilson azt tanácsolta a cégeknek, hogy „diverzifikáljanak”, és több különböző felhőszolgáltatót használjanak.

„A mai kimaradás ismét emlékeztet arra, hogy a digitális világ nem áll meg az országhatároknál, egy helyi hiba percek alatt globális hatással lehet”

– mondta Wilson az Euronews Next-nek.

Több bank, az Egyesült Királyság Government Gateway szolgáltatásai például az adóhatóság (HMRC), a szociális juttatások és a nyugdíjszámítás, mobilhálózatok és a Zoom videóhívó platform is technikai problémákkal küzdött.

Egy brit kormányzati szóvivő elmondta: „Tudomásunk van az Amazon Web Services-t érintő incidensről, valamint azokról az online szolgáltatásokról, amelyek az infrastruktúrájukra támaszkodnak. A kialakított vészhelyzeti eljárásaink révén kapcsolatban állunk a céggel, akik azon dolgoznak, hogy a szolgáltatások a lehető leggyorsabban helyreálljanak.”

A Lloyds Bank szóvivője szintén elnézést kért az ügyfeleket érintő problémákért, hozzátéve: „Látjuk, hogy a szolgáltatások fokozatosan visszatérnek, és továbbra is azon dolgozunk, hogy ez a lehető leggyorsabban megtörténjen.”

Az Amazon minden terméke – beleértve a Prime Videót, Alexát és az Amazon Musicot – valamint a fő Amazon weboldal is érintett volt – írj a Sky News.

