Felborult a százhússzal száguldozó busz, három utas meghalt

A Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál beszámolója szerint a rendőrség a Szávaszentdemeter közelében történt, három ember életét követelő súlyos közlekedési balesettel kapcsolatban azt állapította meg, hogy a balesetet feltehetőleg a nem megfelelő sebesség okozta.
A vizsgálat vezetője a portálnak elmondta:
megállapították, hogy az autóbusz 120 kilométeres óránkénti sebességgel haladt és 83 utast szállított, amit óriási felelőtlenségként értékelt.
„A fizika egyszerűen nem engedte, hogy a jármű ilyen sebességnél az úton maradjon” – hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy a felborult autóbusz rendkívüli műszaki vizsgálatát idén szeptember 15-én végezték el, míg a sofőr orvosi vizsgálatát tavaly év végén.
Ezen az útszakaszon, amelyet nemrégiben nyitottak meg újra a felújítás után, a közlekedési rendőrök több mint 60 szabálysértést jegyeztek fel a megengedettnél nagyobb sebességgel történő közlekedés miatt.
A tudósítás szerint az egyik cég dolgozóit szállító autóbusz pénteken délután, a Szávaszentdemeter és Járek közötti úton borult fel.
A balesetben három ember meghalt, és mintegy 80-an megsérültek.
A felborult autóbusz sofőrjét a baleset után őrizetbe vették.
A sérültek közül hét embert továbbra is az intenzív osztályon ápolnak, állapotuk stabil
– írta beszámolójában a Szabad Magyar Szó.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/DPA/Jan Woitas)