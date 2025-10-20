Felborult a százhússzal száguldozó busz, három utas meghalt

Súlyos közlekedési baleset történt a vajdasági (Szerbia) Szávaszentdemeter közelében pénteken. A vizsgálat eredményei szerint a felborult autóbusz 120 kilométeres óránkénti sebességgel haladt, a szerencsétlenségben három ember életét vesztette.

A Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál beszámolója szerint a rendőrség a Szávaszentdemeter közelében történt, három ember életét követelő súlyos közlekedési balesettel kapcsolatban azt állapította meg, hogy a balesetet feltehetőleg a nem megfelelő sebesség okozta.

A vizsgálat vezetője a portálnak elmondta:

megállapították, hogy az autóbusz 120 kilométeres óránkénti sebességgel haladt és 83 utast szállított, amit óriási felelőtlenségként értékelt.

„A fizika egyszerűen nem engedte, hogy a jármű ilyen sebességnél az úton maradjon” – hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy a felborult autóbusz rendkívüli műszaki vizsgálatát idén szeptember 15-én végezték el, míg a sofőr orvosi vizsgálatát tavaly év végén.

Ezen az útszakaszon, amelyet nemrégiben nyitottak meg újra a felújítás után, a közlekedési rendőrök több mint 60 szabálysértést jegyeztek fel a megengedettnél nagyobb sebességgel történő közlekedés miatt.

A tudósítás szerint az egyik cég dolgozóit szállító autóbusz pénteken délután, a Szávaszentdemeter és Járek közötti úton borult fel.

A balesetben három ember meghalt, és mintegy 80-an megsérültek.

A felborult autóbusz sofőrjét a baleset után őrizetbe vették.

A sérültek közül hét embert továbbra is az intenzív osztályon ápolnak, állapotuk stabil

– írta beszámolójában a Szabad Magyar Szó.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/DPA/Jan Woitas)