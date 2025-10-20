Elhunyt az egészségi okokból szabadlábra helyezett egykori háborús bűnös szerb tábornok

Elhunyt hétfőn Belgrádban Nebojsa Pavkovic, a jugoszláv hadsereg volt vezérkari főnöke, akit háborús bűnök miatt elítéltek, de szeptember végén, büntetésének lejárta előtt szabadlábra helyeztek orvosi kezelés céljából.

A hírt Milos Vucsevics volt miniszterelnök, a Szerb Haladó Párt elnöke erősítette meg Instagram-oldalán.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Милош Вучевић (@milosvucevic) által megosztott bejegyzés

A 79 éves Pavkovicot 2009-ben a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék

22 év börtönbüntetésre ítélte az 1998-1999-es szerb-koszovói háború idején albánok ellen elkövetett háborús bűnökért.

Az ítéletet 2014-ben megerősítették. 2022-ben a bíróság az elkövetett bűncselekmények súlyosságára hivatkozva még elutasította a volt vezérkari főnök idő előtti szabadon bocsátását.

Nebojsa Pavkovic finnországi börtönben töltötte büntetését,

Szerbiába érkezését követően azonnal

a belgrádi katonai kórházba szállították, ahol haláláig kezelték.

A tábornok a volt jugoszláv elnök, Slobodan Milosevic közvetlen munkatársa volt, 2005-ben önként adta fel magát a hágai törvényszéknek.

Kiemelt kép: Nebojsa Pavkovic (Fotó: Youtube.com/BALKAN INFO – Zvanični kanal)