Donald Trump: A se**emet is ledolgozom, hogy naggyá tegyem ezt az országot

Donald Trump jelentéktelennek nevezte a hétvégi demonstrációkat. Az elnök szerint a tiltakozók „kis létszámú, hatástalan” csoportot alkottak, akik „nem képviselik az amerikai népet.”

Donald Trump vasárnap este reagált azokra az országszerte zajló „No Kings Day” (Nincsen királyok napja) tüntetésekre, amelyek a hétvégén több nagyvárosban is utcára vitték az embereket. Az elnök az Andrews légibázison újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: nem tekinti magát királynak, és nap mint nap keményen dolgozik az országért.

„Nem vagyok király. A seggemet is ledolgozom, hogy naggyá tegyem ezt az országot. Ennyi az egész. Egyáltalán nem vagyok király” – mondta Trump, amikor a tüntetésekről kérdezték.

Az elnök „viccnek” nevezve az eseményt. „Ránéztem az emberekre. Nem képviselik ezt az országot. Láttam az új, frissen gyártott táblákat is — gondolom, Soros és más radikális baloldali őrültek fizették őket” – fogalmazott. Hozzátette: a tüntetések „nagyon kicsik, nagyon hatástalanok” voltak, és a résztvevők „elborultak.”

A „No Kings” mozgalom második alkalommal szervezett globális akciót június óta, ezúttal is a Trump-adminisztráció ellen tiltakozva. Szombaton több városban, köztük New Yorkban, Washingtonban és Londonban is nagy tömegek gyűltek össze, ám rendbontás sehol nem történt.

A New York-i rendőrség becslése szerint mintegy 100 000 ember vett részt a tüntetéseken a város öt kerületében.

Hasonlóan békés megmozdulásokról számoltak be más amerikai nagyvárosokban is, köztük Chicagóban, Los Angelesben, Houstonban, Bostonban, Atlantában, Portlandben és Austinban.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnököt ábrázoló transzparens a republikánus Trump-kormányzat politikáját ellenző tüntetésen Chicagóban 2025. október 18-án (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)