Brüsszelben egekbe akarják emelni a rezsiköltségeket, hogy újabb pénzt és újabb fegyvereket küldjenek Ukrajnába - figyelmeztetett Szijjártó Péter

Ma durva nap várható Luxembourgban, ahol egyszerre ülésezik az Európai Unió Külügyminiszteri Tanácsa és az Energiatanács, a közösség teljes mértékben hadi üzemmódra akarja állítani magát, aminek az árát a magyar emberekkel akarják megfizettetni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, mielőtt útnak indult volna Luxembourgba, hogy kétfrontos harc várható az EU-s üléseken, de a kormány mindkét helyen meg fogja védeni Magyarország érdekeit.

„A külügyi tanácson tovább akarják szítani a háborús hangulatot azzal, hogy még több pénzt és még több fegyvert akarnak adni az ukránoknak, az energiatanácson pedig tönkre akarják tenni az energiaellátásunk biztonságát azzal, hogy megtiltják a földgáz és a kőolaj vásárlását Oroszországból” – figyelmeztetett.

„Az EU teljes mértékben hadi üzemmódra akarja állítani magát, és ennek árát velünk, a magyar emberekkel akarják megfizettetni, ugyanis újabb pénzt és újabb fegyvereket akarnak Ukrajnába küldeni, ennek fedezeteként pedig az egekbe akarják emelni a rezsiköltségeket” – mondta.

„Itt, Magyarországon egyiket sem fogjuk hagyni. Harcolni fogunk mindkét ügyben ma is” – tette hozzá Szijjártó Péter.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Oroszországi Energiahét című rendezvényen Moszkvában 2025. október 15-én (Fotó: MTI/KKM)