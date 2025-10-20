„Azt hittem, szexrabszolgaként halok meg” – nyilvánosságra került a vallomás, ami András herceg lemondásához vezetett

Egy nappal a hivatalos megjelenése előtt a BBC megszerezte Nobody’s Girl (Senki lánya) teljes példányát, amelyet az elítélt szexuális bűnöző Jeffrey Epstein egyik legjelentősebb vádlója, Virginia Giuffre írt. A közel hat hónapja életének saját kezüleg véget vető posztumusz megjelent emlékiratából kiderült, a lány attól félt, hogy „szexrabszolgaként hal meg” Jeffrey Epstein és köre kezei között. András brit herceg nem sokkal a könyv megjelenése előtt mondott le yorki hercegi címéről, és távozott végleg a királyi család hivatalos életéből.

A kötet egy olyan hálózatot mutat be, amelyben gazdag és befolyásos emberek fiatal nőket használtak ki. A memoárban Giuffre azt is állítja, hogy három alkalommal is szexuális kapcsolatba került András herceggel, egyszer pedig Epsteinnel és körülbelül nyolc másik fiatal nővel.

A középpontban Epstein és egykori barátnője, Ghislaine Maxwell állnak. Utóbbi jelenleg 20 éves börtönbüntetését tölti emberkereskedelem miatt.

Giuffre szerint évtizedek múltán is élénken emlékezett arra, mennyire rettegett tőlük.

Elmondása szerint Epstein szadomazo szexre kényszerítette, amely „olyan fájdalmas volt, hogy azért imádkozott, hogy ájuljon el”.

A királyi család még a könyv megjelenése előtt lépett

Egy Buckingham-palotai forrás a BBC-nek azt mondta, elfogadják, hogy „fájdalmas napok várhatnak rájuk” a könyv megjelenése miatt, amely ismét András hercegre irányítja a figyelmet.

Pénteken András herceg bejelentette, hogy önként lemond címei – köztük a York hercege – használatáról, amely megtiszteltetést édesanyjától, a néhai II. Erzsébet királynőtől kapta.

Lemond továbbá a Térdszalagrend tagságáról is – ez a legrégebbi és legmagasabb rangú brit lovagrend.

András továbbra is herceg marad – azon a yorki hercegi címtől különálló jogcímen, hogy ő az uralkodó fia – azonban nem használja többé címeit. Közleményében így fogalmazott: „Határozottan tagadom a velem szemben felhozott vádakat.” Még 2019-ben András herceg a BBC Newsnight műsorában többször is kijelentette, hogy „egyáltalán nem emlékszik” arra, hogy valaha is találkozott volna Virginia Giuffrével, és „soha semmilyen szexuális kapcsolat” nem volt köztük.

Három találkozás András herceggel

A Giuffre által Amy Wallace újságíróval közösen írt új könyv tovább növeli a nyomást András hercegen. A memoár szerint Giuffre először 2001 márciusában találkozott a herceggel. Leírása szerint Maxwell aznap reggel felébresztette, és azt mondta neki, „különleges nap lesz”, mert „Cinderella módjára” találkozni fog egy „jóképű herceggel”.

2018. november 26-án Adelaide-ben készített kép András yorki hercegrõl. Az 59 éves András herceg 2019. november 20-án bejelentette, hogy belátható idõre” visszavonul közéleti tevékenységétõl. A hercegrõl évekkel ezelõtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein amerikai üzletemberrel, aki a börtönt is megjárta fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt. Epsteint a nyáron ismét õrizetbe vették hasonló vádakkal, majd augusztusban öngyilkos lett a börtönben. A brit uralkodó harmadik gyermeke a BBC televíziónak adott és november 16-án sugárzott interjújában tagadta, hogy szexuális kapcsolata lett volna fiatalkorú lánnyal, és azt állította, semmit nem tudott Epstein bûncselekményeirõl, amíg el nem ítélték emiatt. Az interjú azonban egyre nagyobbra dagadó botrányt kavart, ami miatt András a visszavonulást választotta (Fotó: MTI/EPA/AAP/David Mariuz)

Amikor Giuffre később megismerte András herceget, Maxwell arra kérte őt, találja ki a lány életkorát. Akkoriban 41 éves herceg „helyesen tippelt: tizenhét” – írja Giuffre. „A lányaim csak egy kicsit fiatalabbak nálad” – emlékezett vissza a szavaira. Aznap este Giuffre elmondása szerint a londoni Tramp nevű éjszakai klubba ment Epstein, Maxwell és András társaságában. Hazafelé menet Maxwell azt mondta neki:

„Ha hazaérünk, azt kell tenned vele, amit Jeffreynél szoktál.”

Giuffre szerint visszaérve Maxwell házába, szexre került sor közte és a herceg között. „Kedves volt, de mégis kiváltságos – mintha természetes joga lenne hozzám, mint egy születési előjog” – írja.

„Másnap egyértelmű volt, hogy Maxwell beszélt királyi barátjával, mert azt mondta: Jól tetted a dolgod. A herceg jól érezte magát. Én viszont nem éreztem jól magam” – tette hozzá Giuffre, aki szerint később

Epstein 15 000 dollárt adott neki „Randy Andy” (András herceget becézte így – a szerk.) kiszolgálásáért.

Másodszor körülbelül egy hónappal később, Epstein New York-i házában találkoztak. A harmadik alkalom Giuffre szerint Epstein szigetén történt, egy „orgián”.

Egy 2015-ös, eskü alatt tett nyilatkozatában azt mondta, körülbelül 18 éves lehetett. „Epstein, Andy és körülbelül nyolc másik fiatal lány, valamint én szexeltünk együtt. A többi lány mind 18 év alatti lehetett, és alig beszéltek angolul” – írja.

Később a könyvben Giuffre megemlíti a 2022-es, András herceggel kötött peren kívüli egyezséget is.

„Beleegyeztem egy egyéves titoktartási záradékba, ami fontosnak tűnt a herceg számára, mert így anyja, a királynő Platina Jubileumát nem árnyékolta volna be még jobban az ügy”

– fogalmazott.

Tisztázandó botrány

Bár Giuffre állítólagos kapcsolata Andrással már korábban is szerepelt a brit sajtóban, a könyv sokkal szélesebb képet fest, mivel „hátborzongató” részletekkel Epstein szexkereskedelmi hálózatáról. A lányoknak „gyermeki megjelenésűnek” kellett lenniük, és Giuffre szerint Epstein házában „még bátorították is” az ő gyermekkori étkezési zavara miatt.

„Az évek során számos gazdag és hatalmas embernek adtak ki engem. Rendszeresen megaláztak és bántalmaztak – néha fojtogattak, megvertek, és véresre vertek. Azt hittem, szexrabszolgaként fogok meghalni.”

Epsteint 2008-ban ítélték el Floridában kiskorú prostitúcióra való felbujtásáért. 2019-ben, miközben emberkereskedelem vádjával várta tárgyalását, meghalt börtönében. Vasárnap a londoni rendőrség közölte, hogy „aktívan vizsgálja” azokat a médiában megjelent híreket, amelyek szerint András herceg megpróbált bizalmas információkat szerezni Giuffréről egyik testőre segítségével.

Dai Davies, a Scotland Yard korábbi királyi védelmi vezetője a BBC Breakfast műsorában „botrányosnak” nevezte az ügyet.

„Ezt egyértelműen tisztázni kell. Ha – és csak ha – bármiféle bűncselekmény gyanúja merül fel, akár az adatvédelmi törvény, akár a hivatali visszaélés kapcsán, azt alaposan ki kell vizsgálni, és továbbítani a Királyi Ügyészségnek. És ha bármilyen jogi következmény adódik, a kormánynak is lépnie kellene a herceg státuszát illetően”

– mondta.

Egy királyi forrás a BBC-nek elmondta: az jelenleg nincs napirenden, hogy elvegyék András születési jogon kapott hercegi címét, ami a yorki hercegi címről való lemondás után megmaradt neki.

Kiemelt kép forrása: X.com