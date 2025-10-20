Műsorújság
Az orosz és az amerikai külügyminiszter egyeztetett a Budapesti békecsúcsról

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.20. 19:12

Külföld

| Szerző: hirado.hu
Telefonon beszélt egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről – közölte honlapján hétfőn az orosz diplomáciai tárca.

„Konstruktív megbeszélés zajlott le a lehetséges konkrét lépésekről, amelyek elősegítik a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök október 16-i telefonbeszélgetése során elért megegyezések megvalósítását” – írták a rövid tájékoztatóban.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump csütörtökön beszélt telefonon egymással. A felek egyebek között az ukrajnai háború ügyében folytattak eszmecserét. A beszélgetést követően az amerikai elnök bejelentette, hogy találkozni szándékozik orosz hivatali partnerével Budapesten. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közölte, hogy a magyar fővárost Trump javasolta, Putyin pedig támogatta az ötletet.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ASEAN-országok külügyminiszteri találkozóján Kuala Lumpurban 2025. július 11-én (Fotó: MTI/EPA/Fazry Ismail)

