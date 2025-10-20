Az EU és a „nyugat-európai agresszív közösség” mindent megtesz annak érdekében, hogy megzavarja az ukrajnai béketörekvéseket – fogalmazott Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. A diplomata szerint Brüsszel szándékosan próbálja megakadályozni a béketárgyalások előmozdítását az orosz és amerikai elnök közelgő budapesti találkozója előtt.

„Természetesen látjuk és halljuk, mi történik a környezetben, és azt a félreértést, ami ezt övezi. Az EU és a nyugat-európai közösség áttért az úgynevezett aktív felforgató tevékenységre” – mondta Zaharova. Hozzátette: „Ismét fenyegetéseket és nyilatkozatokat hallunk tőlük.”

A szóvivő szerint a nyugat-európai országok célja egyértelműen a békefolyamat ellehetetlenítése.

„A nyugat-európai közösség, amelyet az amerikai ultraliberális eszmék hajtanak, természetesen mindent meg akar tenni azért, hogy meghiúsítsa a béketörekvéseket – legyen szó akár tárgyalásokról, akár konkrét lépésekről” – fogalmazott.

Zaharova emlékeztetett arra, hogy szerinte a Nyugat 2022-ben is szándékosan akadályozta meg a Kijev által kezdeményezett béketárgyalásokat. „Ezt teszik évek óta, időnként békéről és békekezdeményezésekről szóló hamis nyilatkozatokkal leplezve a valós szándékaikat. A valóságban mindent megtesznek a konfliktus eszkalálásáért” – mondta.

A diplomata élesen bírálta az európai vezetőket, akik szerinte „hozzá nem értő, tapasztalatlan emberek”.

„Nehéz megmondani, mennyire tudják egyáltalán, mit csinálnak. Ezek az emberek nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel, tapasztalattal vagy hivatástudattal. Csak beszélő fejek, akiknek készen kapott gondolatokat adnak a szájukba” – fogalmazott Zaharova.

A szóvivő szerint Oroszország tisztában van a Nyugat céljaival, és felkészült arra, hogy ezek ellenére is folytassa a béketörekvéseket.

Kiemelt kép: Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő 2022. január 14-én (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)