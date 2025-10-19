Washington Post: Oroszország hajlandó lenne belemenni egy területcserébe, Putyin konkrét ajánlatot tett

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésen azt javasolta, hogy Ukrajna mondjon le a stratégiailag létfontosságú Donyecki területről, cserébe Oroszország hajlandó lenne feladni Zaporizzsja és Herszon megyét. A Washington Post két, a tárgyalás részleteit ismerő magas rangú tisztviselőre hivatkozva azt írja, hogy ez a követelés enyhébb, mint amit Putyin korábban, az alaszkai találkozón vetett fel, és a Fehér Házban egyesek ezt a béketárgyalások irányába tett előrelépésnek tekintik.

A Washington Post szerint Steve Witkoff, Trump különmegbízottja október 17-én nyomást gyakorolt az ukrán küldöttségre, hogy fogadják el a Donyecki terület átadását, arra hivatkozva, hogy a régió „túlnyomórészt oroszajkú”, azonban sem a Fehér Ház, sem a Kreml nem kommentálta az értesüléseket. Trump nyilvánosan nem beszélt Putyin követeléseiről, csupán arra szólított fel, hogy Oroszország és Ukrajna a jelenlegi frontvonalak mentén kössön békét.

Volodimir Zelenszkij támogatásáról biztosította Trump tűzszüneti kezdeményezését, hangsúlyozva, hogy a tárgyalások megkezdése most a legfontosabb, a területi kérdéseket pedig később lehet megvitatni. Trump a pénteki, ukrán elnökkel történt találkozó előtt eljátszott a nagy teljesítményű Tomahawk rakéták Ukrajnába küldésének gondolatával, de a csütörtöki Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés után úgy tűnt, hogy visszakozott. Pénteken Zelenszkijjel beszélve Trump azt mondta, hogy reméli, hogy rakéták küldése nélkül is véget vethet a háborúnak.

A Washington Post szerint ukrán tisztviselők magánbeszélgetésekben elismerték:

Oroszország várhatóan de facto megtartja az általa elfoglalt területeket, ugyanakkor Kijev megbízható amerikai és európai biztonsági garanciákat vár cserébe, hogy elrettentsék Moszkvát a háború újraindításától.

A Washington Post emlékeztet, hogy már augusztusban is arról írt: Putyin jelezte Witkoffnak, hogy kész leállítani az offenzívát Herszon és Zaporizzsja megyében, ha cserébe megtarthatja a Donyecki és Luhanszki régiókat.

Az amerikai fél ezt akkor félreértette, és úgy vélte, Oroszország kivonulna ezekből a megyékből. Később Trump arról beszélt, hogy egy esetleges békemegállapodás „valószínűleg területcserét igényelne”, amire Zelenszkij határozottan kijelentette: Ukrajna nem mond le egyetlen területéről sem.

Mindeközben pedig zajlanak az előkészületek az amerikai elnök által bejelentett budapesti csúcstalálkozóra, ahol Trump és Putyin várhatóan beszélni fognak a területi kérdésekről is.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev)