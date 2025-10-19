Van következménye a gyűlöletbeszédnek: csőd szélére sodorta egyetemét egy Charlie Kirk lelövését éltető diák

Hat számjegyű támogatásokat függesztettek fel, és magas rangú előadók mondták le szereplésüket a magára a „világ legrangosabb vitaköreként” hivatkozó Oxford Unionban, miután az elnökjelölt Charlie Kirk halálát ünnepelte. A The Telegraph információ szerint az egyesület vezetői attól tartanak, a botrány olyan súlyosan rontotta a társaság hírnevét és pénzügyi helyzetét, hogy az egyesület a megszűnés szélére kerülhet.

Az 1823-ban alapított Oxford Union, amely a „világ legrangosabb vitakörének” írja le magát, olyan korábbi előadókat tudhat magáénak, mint Sir Winston Churchill és Richard Nixon.

A közelmúltban George Abaraonye – aki a következő félévben veszi át az egyesület elnöki posztját – azonban olyan kijelentést tett, amelyre már kevésbé lehet büszke a társaság. A hallgató örömét lelte Charlie Kirk jobboldali, politikai aktivista lelövésében, akivel múlt hónapban egy mesterlövész végzett.

Abaraonye, aki a University College végzős filozófia, politika és közgazdaságtan (PPE) hallgatója, egy csoportos chatben azt írta:

„Charlie Kirköt lelőtték, végre!”

A hallgató még néhány hónappal korábban vitázott Kirkkel az Oxford Union termében, ahol a házasságról, nemi normákról és a toxikus férfiasságról cseréltek véleményt.

Abaraonye azóta bocsánatot kért, visszavonta Kirkkel kapcsolatos megjegyzéseit, és azt állította, hogy tanult „hibájából”, de az Oxford Union tisztviselői attól tartanak, hogy a 202 éves vitakörnek már visszafordíthatatlan károkat okozott.

Az Oxford Union tagjai a szombati szavazás eredményére várnak, amely arról dönt, hogy elmozdítsák-e a botrányos kijelentést tett Abaraonyét. Az eredményt vasárnap reggel hozzák nyilvánosságra.

Az Oxford Union egyik tisztviselője a The Telegraphnak azt mondta:

„Őszintén szólva, úgy érezzük, elvesztettük az egyesület identitását. Hozzá vagyunk szokva a vitákhoz, de ez teljes és abszolút káosz. Attól tartok, ha George Abaraonye marad, az Unió jövője veszélybe kerül. Hogyan lehet egy szólásszabadságot hirdető társaság elnöke az, aki egy szólásszabadságot képviselő aktivista halálát ünnepli?”

A lap forrásai szerint akár 40 előadó is visszaléphetett az idei eseményekről, akik közül sokan kifejezetten Abaraonye megjegyzéseit nevezték meg visszalépésük okaként.

Az Oxford Union azonban tagadta, hogy a szám ilyen magas lenne, és azt állította, hogy „rengeteg előadót” hívtak meg, és sokan csupán „logisztikai okok miatt” nem tudják elfogadni a meghívást.

Kapcsolódó tartalom Az Egyesült Államok fellépett a Charlie Kirk halálát ünneplő külföldiek ellen és megvonta tőlük a vízumot A döntést az amerikai külügyminisztérium jelentette be keddi keltezéssel.

Nagy hírességek mondták le a szereplést

A The Telegraph szerint a szereplést lemondók közé tartozik Candace Owens, Charlie Kirk közeli barátja, aki korábban a Kirk által alapított Turning Point USA kommunikációs igazgatója volt.

Zia Yusuf, a Reform UK párt politikai vezetője szintén visszalépett egy tervezett vitáról.

Emellett további előadók utasították vissza a meghívást, az utolsó pillanatban felmerült időbeosztási okokra hivatkozva: ide tartozik többek között Calvin Klein, Serena Williams és Jacinda Ardern, Új-Zéland korábbi miniszterelnöke is. Egyelőre nincs konkrét bizonyíték arra, hogy visszalépésük Abaraonye megjegyzései miatt történt volna.

Egy kijelentés az egyesület fennmaradásába kerülhet

Eddig egyetlen, mintegy 500 ezer font értékű adományt függesztettek fel a jelenlegi zűrzavar miatt, azonban sok más adományozó is fenyegetőzik, hogy visszavonja a vállalt hozzájárulásokat.

Az Oxford Union frissen belépő hallgatókat toborzó standja is az idei évben csak a tavalyi év diákjainak felét tudta toborozni, állította egy tisztviselő.

Míg a vitaklub minden évben ad hoc adományokat és bevételeket kap a Mitsubishi UFJ Trust Oxford Foundationtől, a hallgatók által fizetett, akár 343 fontot is elérő, életre szóló tagsági díjak jelentősen hozzájárulnak a társaság bevételeihez.

Az Oxford Union tisztviselői attól tartanak, hogy a legutóbbi botrány miatti adományok elapadása a társaság összeomlásához vezethet, amely tavaly 426 945 font szabad tartalékkal rendelkezett az anyaszervezeti alapítványán keresztül.

Váratlan lépés

Abaraonye bírálta a közvélemény reakcióját Kirkkel kapcsolatos megjegyzéseire, és a The Telegraphnak adott nyilatkozatában a héten kijelentette, hogy a „heves és szélsőséges retorika” miatt családja fenyegetéseket kapott.

A hallgató szokatlan lépést tett, és önmagával szemben bizalmatlansági indítványt kezdeményezett hétfőn, mondván, hogy ez a „valódi elszámoltathatóság” folyamatának visszaszerzését szolgálja, és a jövőjéről szóló vitát „a szólásszabadság céljára létrehozott teremben” kívánja lefolytatni.

A kritikusok szerint ez a lépés Abaraonye kísérlete volt arra, hogy előnyt szerezzen egy elkerülhetetlen, ellene irányuló kezdeményezésben, mivel a véndiákok másnap bizalmatlansági indítványt akartak benyújtani. A javaslat kényszerítette ki a szavazást a hallgató Oxford Union elnöki posztjának jövőjéről. A szavazásra szombaton került sor, és a tagok most az eredményre várnak.

Kiemelt kép: 2024. október 24-én készült kép Charlie Kirk konzervatív aktivistáról, a Turning Point USA társalapítójáról Las Vegasban. 2025. szeptember 10-én (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)