Újabb tűzszünet született: Afganisztán és Pakisztán megállapodást kötött

Pakisztán és Afganisztán vasárnap azonnali tűzszünetről állapodott meg a Katarban folytatott tárgyalásokat követően, amelyek célja az volt, hogy tartós békét teremtsenek a két ország határán, miután az ott történt összecsapások több tucat halálos áldozatot követeltek és több száz sérülést okoztak.

Az erőszak a hónap eleje óta fokozódott a két szomszédos ország között. Mindkét fél azt állította, hogy a másik agressziójára reagált. Afganisztán tagadja, hogy olyan fegyvereseket rejtegetne, akik határ menti támadásokat hajtanak végre.

Pakisztán 2021 óta küzd a militáns mozgalmakkal, amikor a tálibok átvették az irányítást Afganisztánban és visszatértek a hatalomra. A harcok tovább destabilizálták a régiót, ahol az Iszlám Állam és az al-Kaida terrorszervezetek próbálnak újra megerősödni – írja az Associated Press.

A szombaton Dohában megkezdett tárgyalások során „a két fél megállapodott az azonnali tűzszünetről és olyan mechanizmusok bevezetéséről, amelyekkel megerősíthető a tartós béke és stabilitás” – számolt be vasárnap a katari külügyminisztérium az X közösségi oldalon ismertetett közleményében.

A megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra, de „a következő napokban további megbeszélésekre kerül sor” az afgán és pakisztáni vezetők között a megállapodás végrehajtásának biztosítása érdekében – közölte Doha, amely „fontos lépésnek” nevezte a fejleményt.

A dohai tárgyalásokon részt vevő Havadzsa Mohammad Ászif pakisztáni védelmi miniszter az X-en megerősítette, hogy tűzszüneti megállapodás született, és kijelentette, hogy

a két fél október 25-én Isztambulban újra találkozik.

„Mély hálánkat fejezzük ki a két testvérországnak, Katarnak és Törökországnak”, amelyek közvetítőként léptek fel – tette hozzá.

Michael Kugelman, dél-ázsiai elemző szerint a tűzszünet némi „lélegzetvételnyi időt” adott a két félnek, hogy átgondolják, mit tegyenek ezután. Figyelmeztetése szerint ugyanis a probléma gyökere továbbra is megmaradt. „A tálibok nem kezelik Pakisztán határon átnyúló terrorizmussal kapcsolatos aggodalmait. Sőt, tagadják, hogy egyáltalán részesei lennének a problémának” – mondta.

Egyszer már megszegték a tűzszünetet

Afganisztán péntek este azzal vádolta meg szomszédját, hogy megsértette a szerdán bejelentett, 48 órás fegyverszünetet, miután légitámadásokban legalább tíz civil, köztük két gyermek és három krikettjátékos halt meg az ország keleti részén fekvő Paktika tartományban.

Pakisztáni biztonsági források megerősítették, hogy „precíziós légitámadásokat hajtottak végre afgán területen” egy fegyveres szervezet ellen.

A tálib kormány „fenntartja magának a válaszadás jogát” – biztosította szóvivője, Zabihullah Mudzsahid -, „de a tárgyalócsoport iránti tiszteletből” az afgán erőknek „tartózkodniuk kell minden új akciótól” – hangoztatta.

A korábban, szerdán bejelentett tűzszünetről Pakisztán azt állította, hogy 48 óráig kell meg tartani annak hatályát, de Afganisztán úgy vélte, hogy addig lesz érvényben, amíg a másik fél meg nem szegi.

Áldozatoknak ásnak sírt a pakisztáni határ mellett elterülő afganisztáni Paktika tartományban a 48 órás tűzszünet ellenére végrehajtott éjszakai pakisztáni légicsapás után, 2025. október 18-án (Fotó: MTI/AP/Safikullah Masaal)

Kiemelt kép: Áldozatokat temetnek a pakisztáni határ mellett elterülő afganisztáni Paktika tartományban fekvõ Handaróban egy éjszakai pakisztáni légicsapás után, 2025. október 18-án (Fotó: MTI/AP/Safikullah Masaal)