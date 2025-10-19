Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Szárítógépből szabadítottak ki egy 13 éves kislányt az osztrák mentők

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.19. 09:19

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Ausztriában egy 13 éves kislányt bonyolult mentési akció során kiszabadítottak egy szárítógépből, miután bemászott annak belső, szűk terébe.

A gyermek bemászott a készülékbe, de nem tudott önállóan kijönni onnan – közölte szombaton a bécsi Mödling külvárosi tűzoltóság.

Riasztották a mentőket, akik először technikai eszközök használata nélkül próbálták kiszabadítani a lányt. Miután ez nem járt sikerrel, szétszerelték a szárítót, és felnyitották a készülék dobját.

A kislány állapota a mentés során romlott. Fájdalmakra panaszkodott, és szeme folyamatosan lecsukódott

– mondta egy tűzoltó a dpa német hírügynökségnek.

Ezért a mentők hidraulikus ollóval eltávolították a dob utolsó burkolatdarabjait, és kiszabadították a gyermeket – tette hozzá.

A kislányt kórházba szállították, ahol a karján, vállán és hasán keletkezett fájdalmakról panaszkodott. Nem derült ki, hogy miért mászott be a szárítógépbe, és mennyi ideig volt ott, mire a tűzoltóság megérkezett.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: X.com

mentőakció mentők Ausztria

Ajánljuk még

 