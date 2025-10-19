Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Legalább 17 ember meghalt egy súlyos buszbalesetben

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.19. 20:55

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Legalább 17 utas halt meg egy buszbalesetben Brazília északkeleti részén, Pernambuco államban, amelynek körülményeit még nem tisztázták – közölte a brazil rendőrség.

A baleset előző este történt, amikor a busz sofőrje elvesztette az irányítást a jármű felett, amelyben harminc ember utazott – közölte a rendőrség.

A sofőr „rossz irányba hajtott, és nekicsapódott az út szélén lévő szikláknak (…), majd egy homokdűnének ütközött és felborult” – tette hozzá a rendőrség közleményében. A sérültek számát nem erősítették meg.

A sofőr könnyebben megsérült, alkoholszint-vizsgálatnak vetették alá, amely azonban negatív eredményt mutatott. A férfit ezt követően a rendőrségre szállították.

„Néhány utas kirepült a járműből, ami arra utal, hogy valószínűleg nem voltak bekötve”

– derült ki a rendőrségi közleményből.

„A áldozatok családtagjainak és barátainak őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki ebben a nagy fájdalommal teli időszakban” – nyilatkozta Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az X közösségi oldalon.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mészáros János)

Kapcsolódó tartalom

buszbalesethalálos baleset Brazília

Ajánljuk még

 