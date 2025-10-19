Kábítószer-csempész tengeralattjáró megsemmisítését jelentette be Donald Trump

Az amerikai hadsereg feltételezett kábítószer-csempész tengeralattjárót semmisített meg – közölte Donald Trump elnök szombaton.

Az amerikai elnök közösségi médiaoldalán közzétett bejegyzése szerint a jármű az Egyesült Államok felé haladt, fentanilt és egyéb kábítószereket szállított egy jól ismert csempészútvonalon.

„Megtiszteltetésemre szolgált megsemmisíteni egy nagyon nagyméretű, kábítószert szállító tengeralattjárót”

– fogalmazott Donald Trump, aki közölte, hogy a szállítmányról szóló információt amerikai hírszerzési értesülések erősítették meg.

Az elnök azt is bejelentette, hogy a tengeralattjáró személyzete közül két túlélőt származási országába, Ecuadorba és Kolumbiába juttatnak el büntetőeljárás érdekében.

Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta több katonai támadást hajtott végre Venezuelából kifutott, a bejelentés szerint kábítószer-csempész hajók ellen a Karib-tengeren nemzetközi vizeken.

Donald Trump a héten bejelentette, hogy felhatalmazta a Központi Hírszerző Ügynökséget (CIA), hogy Venezuela területére lépjen és műveletet kezdjen a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés keretében.

Az elnök pénteken újságírói kérdésre megerősítette, hogy Nicolás Maduro venezuelai államfő hozzáférést ajánlott amerikai vállalatok számára a venezuelai olaj- és ásványkincsek kitermeléséhez, ami Donald Trump szerint annak a jele, hogy a venezuelai vezető nem akar ujjat húzni az Egyesült Államokkal.

A kiemelt kép illusztráció.