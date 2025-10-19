Fox News: Soros György pénzeli a Trump-ellenes tüntetéseket Amerikában

Soros György az Open Society Action alapítványon keresztül támogathatta a szombati Trump-ellenes tüntetések sorozatát az Egyesült Államokban. A Fox News információi szerint összesen 7,61 millió dollárral segítette az Indivisible nevű szervezetet, amely felelős a demonstrációiért.

A Fox News beszámolója szerint Soros György alapítványai finanszírozták az Egyesült Államokban tartott „No Kings” elnevezésű, Donald Trump ellen irányuló tüntetéseket, amelyeken többek között Chuck Schumer szenátor is részt vett. A megmozdulás azt az üzenetet képviseli, hogy az ország az autoriterizmus felé sodródik, és nem szabad királyoknak lenniük az Egyesült Államokban – írja a The Guardian.

A lap cikke szerint Soros 2023-ban az Open Society Action Fundon keresztül két évre hárommillió dolláros támogatást nyújtott az Indivisible nevű szervezetnek, amely a tüntetés egyik fő szervezője, és felel az adatok kezeléséért, valamint a résztvevőkkel való kapcsolattartásért.

A beszámoló szerint Soros több mint 32 milliárd dollárt adományozott személyes vagyonából az alapítványoknak.

Az Indivisible egyik ügyvezető igazgatója, Leah Greenberg, korábban Tom Perriello virginiai kormányzói kampányának politikai igazgatója volt. Perriello pedig 2018 októbere és 2023 júliusa között az Open Society Foundations ügyvezető igazgatója volt, ami a Fox News szerint tovább erősíti a kapcsolatokat Soros és az Indivisible között.

A lap szerint az Indivisible 2017-ben 350 ezer dolláros támogatást kapott a Tides Advocacytől, amely a Tides Networkhöz kapcsolódik. A Tides Foundation – amely szintén a hálózathoz tartozó szervezet – azzal a vádakkal szembesült, hogy izrael-ellenes egyetemi zavargások finanszírozásában vett részt.

Bár a 2024-es támogatási jelentés nem volt elérhető sem az IRS, sem az Open Society Foundations honlapján, Soros alapítványai a szervezet 2017-es megalakulása óta minden évben nyújtottak támogatást az Indivisible-nek.

Összességében az Open Society Foundations 7,61 millió dollárt ítélt oda a „No Kings” tüntetés mögött álló csoportnak.

Az alapítvány szóvivője a Fox News-nak azt nyilatkozta:

„Számos független szervezetet támogatunk, amelyek a békés demokratikus részvételen keresztül erősítik a polgári szerepvállalást, ami minden élénk társadalom jellemzője, és az alkotmány által védett jog. A támogatott szervezetek saját döntéseik alapján végzik tevékenységüket, a törvénnyel és a támogatási megállapodások feltételeivel összhangban.”

Törvényi úton akadályozhatják meg az „erőszakos” tüntetések finanszírozását

Ted Cruz texasi republikánus szenátor volt az első, aki felhívta a figyelmet Soros és a „No Kings” tüntetés közti kapcsolatra a Fox News Sean Hannity-nek adott interjújában, mondván: „Jelentős bizonyíték van arra, hogy Soros György és hálózata finanszírozza ezeket a gyűléseket, amelyek országszerte zavargásokba torkollhatnak.”

Cruz júliusban benyújtotta a Financial Underwriting of Nefarious Demonstrations and Extremist Riots (STOP FUNDERs) Act törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné az Igazságügyi Minisztérium számára, hogy a RICO-törvény alapján vádat emeljen azok ellen, akik „erőszakos” és „extrém” tüntetések finanszírozásában vesznek részt.

A szenátor a Fox News Digitalnak azt mondta:

„Ez a politikailag motivált felvonulás Soros operátorai által szervezett és Soros pénzéből finanszírozott. Ezt senki nem vitatja. A Trump-adminisztráció és a republikánus kongresszus elkötelezett a baloldali erőszakhálózat elleni fellépés mellett.”

Kiemelt kép: Résztvevők a Donald Trump amerikai elnök vezette republikánus kormányzat politikáját ellenző tüntetésen a törvényhozás washingtoni épületénél 2025. október 18-án (Fotó: MTI/EPA/Luke Johnson)