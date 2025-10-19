Elhunyt a legendás nu metál-banda, a Limp Bizkit basszusgitárosa

Negyvennyolc éves korában elhunyt Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa és egyik alapító tagja. A zenész halálhírét a zenekar jelentette be, a tragédia okát egyelőre homály fedi.

A zenekar a közösségi oldalán Riversről azt írta, hogy nem csak a basszusgitárosuk volt, hanem „a hangzás lelke” – írja a BBC.

„Az első közös hangunktól kezdve Sam olyan fényt és ritmust hozott, amit senki sem tud pótolni. Tehetsége természetes volt, jelenléte felejthetetlen, a szíve pedig hatalmas ”– fogalmaztak a zenésztársak.

„Sokkoltak a történtek” – írta Dj Lethal, a banda egyik tagja az Instagramon közzétett bejelentés alatt.

Rivers 1994-ben alapította a legendás nu metal-bandát Fred Durst énekessel és John Otto dobossal együtt.

Szinte a kezdetektől a Limp Bizkit meghatározó tagja volt, csak a 2006 és 2009 közötti szünet, illetve a 2015 és 2018 közötti időszak alatt hiányzott a koncertekről. Utóbbi távollétének hátterében eleinte gerincsérülést emlegettek, később azonban kiderült, hogy májátültetésen esett át súlyos alkoholproblémái miatt.

A zenekar épp ezen a héten ünnepelte ikonikus albumuk, a Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water megjelenésének 25. évfordulóját. Novemberben dél-amerikai turnéra készültek – egyelőre nem tudni, megtartják-e a koncerteket, és ha igen, ki lép majd Rivers helyére.

Kiemelt kép: Sam Rivers basszusgitáros az amerikai Limp Bizkit együttes koncertjén a Sziget fesztivál zárónapján, 2015. augusztus 16-án (Fotó: MTI/ Marjai János)