Egyelőre rejtély, hogyan parkolhatta valaki rollerét egy 40 méter magas híd tetejére

A lengyelországi Krakkóban valaki egy 40 méter magas híd tetejére parkolt egy rollert. Azt írták: egyelőre rejtély, ki és hogyan tette mindezt.

A tudósítás szerint az ügyben már a lengyel rendőrség is vizsgálódik. A rollert a tűzoltók szedték le a híd tetejéről, a művelet három órán át tartott.

„A járművet egy olyan helyen helyezték el, amely nemcsak tilos, de életveszélyes is. A biztonság nem vicc. Az ilyen bohóckodások tragédiával végződhetnek”

– írta az üggyel kapcsolatban az X-re Karolina Gałecka, a lengyel belügyminisztérium szóvivője.

Az ügy azért is rejtélyes, mert a Visztula fölött átívelő hídra sem gyalogosan, sem biciklivel nem lehet felmenni.

Az érintett hely Krakkóban a parkoló rollerrel a híd tetején