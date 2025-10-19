Donyecki és zaporizzsjai települések elfoglalását jelentették be az oroszok

Az ukrajnai háborúban az orosz hadsereg elfoglalta Csunyiscsinye községet a donyecki régióban és Poltavka települést Zaporizzsja megyében – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az orosz fegyveres erők Poltavkánál 12 négyzetkilométernyi megerődített területen több mint ötszáz épületet „tisztítottak meg”. A TASZSZ hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva vasárnap azt írta, hogy az orosz hadsereg helyenként négy kilométerre közelítette meg a donyecki Liman várost.

Szombaton a tárca bejelentette, hogy a donyecki Plescsijivka orosz ellenőrzés alá került.

A vasárnapi hadijelentés szerint

az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1600 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közlekedési infrastruktúrának több, az ukrán hadsereg által használt objektumát, valamint több anyagi-műszaki és lőszerraktárt, egy amerikai HIMARS sorozatvetőt, négy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, egy önjáró 155 milliméteres tarackot, három irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 323 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Orenburg, Szaratov, Szamara és Ufa repülőterének forgalmát átmenetileg korlátozták.

Kazahsztán energiaügyi minisztériuma délután közleményt adott, miszerint az orenburgi régióban található orosz gázfeldolgozó üzem dróntámadás miatt ideiglenesen leállította a nyersgáz fogadását a Karasiganak (orosz változatban: Karacsaganak) gázmezőről, de ez nem volt hatással a kazah belföldi gázellátására. A tárca szerint a károk jellegéről és a gyár működése helyreállításának időpontjáról az orosz fél még nem adott tájékoztatást.

Korábban Jevgenyij Szolncev, Orenburg régió kormányzója közölte, hogy

dróntámadás tüzet okozott a gázgyárban, és annak infrastruktúrája „részben megrongálódott”.

A Gazprom és a KazMunajGas 2002 óta működik együtt a KazRoszGaz közös kereskedelmi vállalatban, amelyet paritásos alapon hoztak létre a karasiganaki mező gázkincsének felvásárlására, ennek feldolgozására az Orenburgi Gázfeldolgozó Üzemben, valamint kazahsztáni és orosz fogyasztók ellátására.

A Karasiganakból származó gáz forgalmazásáról a hosszú távú szerződést a Karachaganak Petroleum Operating BV és a KazRoszGaz 2007-ben írta alá, 2015-ben pedig 2038-ig meghosszabbította, évi 9 milliárd köbméter mennyiségre. A Karasiganak a világ egyik legnagyobb olaj- és gázmezeje. Olajkészleteit 1,2 milliárd tonnára, gázkészleteit 1350 milliárd köbméterre becsülik.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov)