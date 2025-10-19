A Hamász terrorszervezet súlyosan megsértette a tűzszünetet az izraeli hadsereg szerint – további két izraeli túsz holttestét azonosították

A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket, belépve a sárga vonalnak nevezett Gázai övezeti ütközőzónába, és ezzel súlyosan megsértették a két fél között csaknem egy héttel ezelőtt kihirdetett tűzszünetet – közölte vasárnap az izraeli hadsereg.

A Hamász fegyveresei egyebek között rakétagránátot és mesterlövészpuskát használtak – tette hozzá a hadsereg. A Kan izraeli közszolgálati tévé és más izraeli médiumok arról számoltak be vasárnap, hogy Izrael feltételezett Hamász-célpontokat támadott az övezet déli részén, Rafahban, főleg a levegőből.

Az izraeli hadsereg nem sokkal később közölte, hogy válaszul a katonáikat ért támadásokra csapásokat mértek a szélsőségesekre. A hadsereg egyik szóvivője pedig kilátásba helyezte, hogy további megtorló csapások is lehetségesek a Hamász ellen.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette:

utasítást adott a hadseregnek, hogy határozott erővel lépjen fel a Hamász általi tűzszünetsértés ellen.

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter pedig azt jelentette be, hogy a tűzszünet keretében kijelölt ütközőzóna-vonalat (a sárga vonalat), amely mögé az izraeli erőknek vissza kellett vonulniuk, sokkal láthatóbbá fogják tenni, és ennek megsértése esetén fegyvert használnak.

Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter az X-en felszólította a kormányfőt, hogy adjon utasítást a hadseregnek „a harci cselekmények teljes körű és teljes erővel való újraindítására a Gázai övezetben”.

Ezekkel szemben a Hamász fegyveres szárnya közlemény adott ki arról, hogy továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás betartása mellett a Gázai övezet teljes területén. Hozzátették, hogy nincs tudomásuk semmilyen összecsapásról Rafah térségéből, már március óta nincsenek kapcsolatban az ottani csoportokkal, mert az izraeli megszállás elvágja őket tőlük. A palesztin egészségügyi minisztérium arról számolt be még, hogy az izraeli hatóságok a tűzszüneti megállapodás keretében átadták nekik 15 halott palesztin fogoly holttestét.

Az izraeli hadsereg már pénteken is arról számolt be, hogy

a tűzszünet ellenére terroristák tüzet nyitottak katonákra Rafah környékén,

de egy katona sem sérült meg, valamint egy terrorista csoport Hán-Júnisznál megközelítette az ott harcállást felvevő katonákat. A hadsereg továbbra is mindent megtesz a közvetlen fenyegetések elhárítására – közölték akkor.

Az izraeli kormány és a Hamász kezdettől fogva egymást vádolja a tűzszünet megsértésével, Izrael pedig közölte, hogy a Gázai övezet és Egyiptom közötti rafahi határátkelőhely további értesítésig zárva marad.

A Hamász visszautasította vasárnap az amerikai külügyminisztérium azon nyilatkozatát, miszerint emberei palesztin civileknek akarnának ártani. Ugyanis az amerikai külügyminisztérium szombaton azt közölte: hiteles jelentéseket kapott arról, hogy a Hamász palesztin civileket akar megtámadni. Ezért Washington értesítette a gázai békemegállapodás megvalósulását szavatoló országokat erről – tette hozzá a külügyi tárca.

Izrael vasárnap reggel azonosította két olyan halott túsz holttestét, amelyet a Hamász az előző este adott át a nemzetközi vöröskeresztnek.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közölte, hogy a holttesteket azonosították, az egyik Ronen Engel, a Nir Oz kibucból származó háromgyermekes apa, a másik Sonthaja Oakkharaszri, a Be’eri kibucban meggyilkolt thaiföldi mezőgazdasági munkás.

Mindkettőjüket feltehetően a 2023. október 7-i terrortámadásban gyilkolták meg, és holttestüket elvitték magukkal a Gázai övezetbe. Engel feleségét, Karinát, és három gyermeke közül kettőt elraboltak, majd 2023 novemberében, az első tűzszüneti megállapodás keretében szabadon engedték őket.

A kiemelt kép illusztráció. A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet tagjai a Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Júniszban 2019 novemberében (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)