Újabb túsz holttestét azonosították Izraelben

Az izraeli hatóságok hivatalosan is megerősítették Elijahu Margalit személyazonosságát, akinek holttestét pénteken adta át a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet – közölte a miniszterelnöki iroda szombaton.

Az Izrael déli részén található Nir Oz kibucban lakó, akkor 75 éves férfit 2023. október 7-én az iszlamista Hamász terrortámadásában gyilkolták meg, holttestét pedig a Gázai övezetbe vitték. Lányát élve hurcolták el, majd később egy túszok átadásáról kötött megállapodás keretében szabadon engedték. Margalit holttestét Hán Júniszban találták meg.

A holttestet a Nemzeti Igazságügyi Orvostani Központ azonosította, és a családját értesítették.

A túszok családjait támogató fórum hangsúlyozta, hogy Margalit holttestének hazaszállítása némi megnyugvást hozott ugyan, ám nem nyugszanak, amíg a további 18 túsz földi maradványai is haza nem térnek. A fórum hetente fog tüntetéseket szervezni, amíg minden holttest vissza nem kerül.

Eliyahu is brought home after 743 days 💔 Eliyahu Margalit was abducted from Kibbutz Nir Oz on October 7th. He was murdered by the stables, at the age of 75. Eliyahu, or „Churchill” as everyone called him, arrived in Nir Oz with the Nahal nucleus of Hashomer Hatzair. A cowboy… pic.twitter.com/0YTpaLEP1d — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 18, 2025

A Donald Trump amerikai elnök közvetítésével létrejött fegyverszüneti megállapodás 20 élő és 28 halott túsz átadását írja elő a Hamásznak. A Hamász eddig 10 holttestet adott át.

A fegyverszüneti megállapodás kulcsfontosságú eleme a segélyszállítmányok bejutása, a határátkelők megnyitása és a újjáépítés megkezdése is a nemzetközi közösség által támogatott folyamathoz, amely célja a két éve tartó háború lezárása. A Hamász elkötelezte magát a megállapodás feltételeinek teljesítése mellett, amit viszont a rombolás mértéke és az esetleges fel nem robbant lövedékek által jelentett kockázat nehezít, és a terrorszervezet azt állítja, hogy egyes holttestek hollétéről nincs információja.

Az ENSZ pénteki adatai szerint a fegyverszünet óta 339 segélykamion érkezett Gázába, miközben az egyezmény napi 600 kamion bejutását engedélyezi.

A több mint 2 milliós gázai lakosság a fegyverszünettől a humanitárius válság enyhülését reméli.

A háború alatt Izrael gyakran korlátozta vagy teljesen megállította a segélyek bejutását. Gázában éhínséget jelentettek, az ENSZ legalább 400, éhezéssel összefüggő halálesetet igazolt, köztük több mint 100 gyermekét. Izrael azt állítja, elég élelmet enged be, és a Hamászt vádolja a szállítmányok nagy részének ellopásával, amit az ENSZ és egyéb segélyszervezetek is tagadnak.

A Hamasz által irányított egészségügyi minisztérium szerint az izraeli hadműveletek során mintegy 68 ezer palesztin vesztette életét. Ezt az adatot az ENSZ és független szakértők megbízhatónak tartják, Izrael azonban vitatja. A vöröskereszt több ezer eltűntet tart nyilván.

