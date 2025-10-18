Trump keményen odaszólt Nicolás Maduro venezuelai elnöknek

Donald Trump kemény hangvételű üzenetet küldött Nicolás Maduro venezuelai elnöknek pénteken, amikor a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott megbeszélésén a Karib-tengeren kilőtt kábítószercsempész hajókról kérdezték az amerikai elnököt – írja a Fox News.

Újságírói kérdésre válaszolva Donald Trump amerikai elnök elárulta, Nicolás Maduro venezuelai elnök megkereste az adminisztrációt azzal az ajánlattal, hogy hozzáférést biztosítanak az amerikai energiacégek számára a venezuelai olaj- és ásványkincs kitermeléshez. Az amerikai elnök szerint Maduro azért tett ilyen ajánlatot, mert nem akar konfliktust az Egyesült Államokkal a drogkartellek ügyével kapcsolatban. „Igaza van Önnek. Tudja, miért?

„Mert [Maduro] nem akar b****kodni az Egyesült Államokkal ”

– fogalmazott Trump.

Maduro még október elején tett a venezuelai szénhidrogének kitermeléséről szóló ajánlatot az amerikai vállalatoknak, valamint kifejtette: az amerikai vállalkozások „preferenciális” szerződéseket kapnának. Az ajánlat részét képezi a Kínával, Iránnal és Oroszországgal kötött energia- és bányászati együttműködések csökkentése is.

Washington és Caracas között fokozatosan mérgesedik el a viszony azóta, hogy Trump hivatali visszatérése első napján két venezuelai kötődésű drogkartellt is terrorszervezetté nyilvánított, valamint az amerikai erők augusztusi mozgósításának bejelentésekor megkérdőjelezték a latin-amerikai ország vezetésének legitimitását.

„A Maduro-rezsim nem a legitim venezuelai kormányzat, hanem egy narko-terrorista rezsim”

– mondta Karoline Leavitt fehér házi szóvivő augusztus 12-én, amikor az amerikaiak hivatalosan is elindították a mozgósítást a venezuelai partoknál.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök Marco Rubio külügyminiszterrel és Pete Hegseth hadügyminiszterrel a Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel tartott munkaebéden a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én (Fotó: MTI/EPA/SIPA USA pool/Aaron Schwartz)