Oroszország fél a Tomahawk rakétáktól, az Egyesült Államok pedig nem akar eszkalációt – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij

Donald Trump nem akar eszkalációt – mondta a Tomahawk rakétákról helyi idő szerint péntek este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután megbeszéléseket folytatott az amerikai elnökkel a Fehér Házban. Zelenszkij szerint Oroszország fél ezektől a rakétáktól.

A tárgyalások után tartott sajtótájékoztatóján egy újságírói kérdésre azt válaszolta, Oroszország fél a Tomahawkoktól, ő maga pedig „realista”, ami a szállítások lehetőségét illeti.

Hozzátette:

nyitott a két-, illetve háromoldalú, illetve bármilyen más formátumú tárgyalásokra, amelyek közelebb visznek a békéhez. Mint mondta, úgy gondolja, Trump megérti, hogy a tárgyalásokon a legnehezebb kérdések a területekkel kapcsolatosak lesznek. Hozzátette, hogy biztonsági garanciákról is tárgyalt az amerikai elnökkel.

Elmondta azt is, hogy nem beszélt Trump elnökkel az orosz energetikai létesítmények elleni ukrán légicsapásokról.

Az amerikai elnök közösségi portálján, a Truth Socialon közzétett üzenet szerint Donald Trump közölte Zelenszkijjel, hogy „itt az ideje megállapodni” a háború lezárása érdekében.

„A találkozó nagyon érdekes és szívélyes volt, de mondtam neki, mint ahogyan már többször is javasoltam Putyin elnöknek is, hogy ideje leállítani a mészárlást és megállapodni” – írta Trump, aki szerint a két hadviselő félnek „ott kellene megállni, ahol vannak”.

A tárgyalásokat megelőzősen Zelenszkij úgy nyilatkozott, hogy a Gázai övezetben elért tűzszünet után Donald Trump amerikai elnök számára itt a pillanat az ukrajnai háború leállítására. Az ukrán elnök gratulált vendéglátójának a múlt heti tűzszünet nyélbeütéséhez és a túszok elengedéséről kötött megállapodáshoz.

Trump méltatta Zelenszkijt a kitartásáért, és hozzátette: „mi is kitartottunk vele”.

Az amerikai elnök megerősítette, hogy telefonon megállapodott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel arról, hogy a közeljövőben Budapesten találkoznak. Úgy vélte, jó esély van arra, hogy az ukrajnai háborúban megállítható a vérontás.

Ez volt Volodimir Zelenszkij harmadik látogatása a Fehér Házban, amióta Donald Trump januárban ismét hivatalba lépett.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a washingtoni Fehér Házban (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)