Lángol egy LNG-tartályhajó Jemen partjainál

Lángol és irányítatlanul sodródik Jemen partjainál, Áden kikötője közelében a Falcon nevű LNG-tartályhajó, amelyről előtte robbanást jelentettek - közölte szombaton az Európai Unió Aspides műveleti parancsoksága.

A robbanás okát egyelőre nem tisztázták. Az Aspides közölte, hogy az előzetes jelentések szerint a kameruni zászló alatt hajózó tanker mintegy 15 százalékára terjedt ki a tűz. A parancsnokság azt javasolta a környéken tartózkodó hajóknak, hogy tartsanak biztonságos távolságot a tankertől a további robbanások veszélye miatt, miután az teljesen fel van töltve cseppfolyósított földgázzal.

A Falcon 26 fős legénységéből eddig két kereskedelmi hajó 24 tengerészt mentett ki, egy még a fedélzeten tartózkodik, egy pedig eltűnt. A közlemény szerint egy görög fregattot is a helyszín közelébe küldtek.

Az Ambrey brit biztonsági cég közlése szerint

a hajó Ománból indult és Dzsibutiba tartott.

A robbanás akkor történt, amikor a hajó Áden kikötőjétől 113 tengeri mérföldre délkeletre volt. Hajózási biztonsági források szerint

nem észleltek rakétákat vagy drónokat a térségben.

Az Aspides küldetést 2024 februárjában indították el több európai ország részvételével a térségben hajózó kereskedelmi hajók védelmére.

