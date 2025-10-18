Itt a brutális brüsszeli tervezet: ha nem szüntetjük meg a 13. havi nyugdíjat, az összes uniós forrást elveszíthetjük 2028-tól

Megjelent egy brüsszeli tervezet, amely „nyugdíj-előtakarékossági politikát” ajánl a tagállamoknak, akik pedig nem tartják azt be, teljes mértékben eleshetnek a nekik járó uniós forrásoktól 2028-tól.

Brüsszel nyugdíjreformot vár el mindenkitől – erről ír a Politico. Ebből az derül ki, hogy a bizottság „nyugdíj-előtakarékossági politikát” ajánl az uniós országoknak. Hozzáteszik,

„ha a tagállamok figyelmen kívül hagyják ezeket az országspecifikus ajánlásokat, akkor előfordulhat, hogy 2028-tól nem kapják meg teljes mértékben a részüket az EU hétéves költségvetéséből.”

A javaslat tartalma gyakorlatilag egybevág a Tisza Párt szakértőinek javaslataival, melyek szerint:

túl bőkezű a magyar nyugdíjrendszer, meg kell adóztatni a nyugdíjakat (akár 10–20 százalékra),

el kell törölni a 13. havi nyugdíjat,

el kell törölni a Nők40 programot.

Erről Simonovits András, a párt nyugdíjszakértője beszélt a 24.hu podcastműsorában, de hasonló gondolatokat fogalmazott meg Petschnig Mária Zita – aki a 13. havi nyugdíj megkurtításáról, annak átlagolásáról beszélt – és Surányi György, korábbi jegybank elnök is, aki korábban kijelentette:

semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.

Az előterjesztés indoklása szerint az Európai Bizottság attól tart, hogy az „elöregedő” társadalmak és a csökkenő születésszám pénzügyi válságot hozhat Európában, ezért a kétezer milliárd eurós következő költségvetés támogatásait a nyugdíjrendszerek „megszorító reformjához” kötné.

A Politico szerint a javaslattal Brüsszelnek több célja is van, többek között az, hogy

amerikai típusú tőkepiac megteremtésével nyúljon hozzá az európai polgárok megtakarításaihoz.

A tervezettel kapcsolatban még a brüsszeli üzenőfüzetnek nevezett lap is megjegyzi, hogy a nyugdíjpolitika jóval kívül esik az EU végrehajtó szervének jogi hatáskörén.

„Még ebben az esetben is katasztrófát jelenthet a kormányok számára, ha az uniós forrásokat politikailag mérgező kérdésekhez kötik”

– írták. „Különösen akkor, ha a demokrácia leghűségesebb résztvevői 50 év felettiek” – tették hozzá.

