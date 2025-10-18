Diadalívet emelhet Donald Trump Washingtonban párizsi mintára

A párizsi diadalív mintájára építtethet Donald Trump hasonlót Washington belvárosában, az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulójára – írja az Index. A beruházás magánadományból valósulna meg, azonban számos jogi akadályba ütközhet.

A tervezett „Trump-diadalív” a washingtoni Mall-on álló Lincoln-emlékmű mögötti Arlington Memorial Bridgenél, a Potomac folyó jobbpartjának hídfőjén épülhet, az elnök azt szeretné, ha a diadalív a párizsi Arc de Triomphe mintájára készülne, és üdvözölné azokat, akik a hídon átkelve érkeznek az amerikai fővárosába.

„Valahányszor valaki áthajt azon a gyönyörű hídon a Lincoln-emlékmű felé, szó szerint azt mondja: ide valaminek kerülnie kell.”

„Megvannak ennek a különböző változatai (…) Ez itt egy modell” – mondta Trump szerda este egy adománygyűjtő eseményen, utalva a híd végén található füves, kör alakú területre.

Az elnök múlt héten az elnöki íróasztalon mutatta be az építmény látványterveit, amelyeken a Memorial-híd térképe is szerepelt, rajta a Lincoln-emlékmű másolatával. A tervezett diadalív makettje a Potomac folyó virginiai oldalán állt. Szombaton Trump a Truth Social platformon közzétett egy illusztrációt, amelyet Nicolas Leo Charbonneau, a Harrison Design építésze készített.

Az elnök azt fűzte hozzá, hogy „Amerikának szüksége van egy diadalívre!”

A proposal for a triumphal arch in DC for #America250, in the traffic circle in front of Arlington National Cemetery. America needs a triumphal arch! pic.twitter.com/JjwSZsOE9z — Nicolas Leo Charbonneau (@nic_charbonneau) September 4, 2025

A tervek finanszírozása nagyrészt magánforrásból lenne, és még nem tisztázott, hogy mikor kezdődhet meg az építkezés, illetve hogyan alakulnak a költségek. Az új emlékmű felépítése komoly engedélyezési és szabályozási akadályokba ütközhet: például az új épületek telepítését szabályozzák a fővárosban, szükséges lehet a kongresszusi jóváhagyás, illetve több lépéses tervel‑ és hatásvizsgálattal járó folyamat.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)