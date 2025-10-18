Budapest az új világrend központja – írja az olasz sajtó

Budapest az új világrend központja. Orbán Viktor győzedelmeskedik Trump és Putyin között. A budapesti találkozó a magyar miniszterelnök stratégiájának győzelmét, és az új világrend központi alakjaként való legitimációját jelenti – írja a budapesti békecsúcsról cikkező olasz sajtó.

A budapesti békecsúcsról író olasz sajtó kiemelte, hogy Orbán Viktor érdemeinek elismerését és diplomáciai szerepének megerősítését is jelenti, hogy Budapesten kerülhet sor Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára – írja a Magyar Nemzet.

Az olasz lapok idézik a Kreml szóvivőjének szavait, miszerint

Magyarország kétségtelenül tiszteletet ébreszt mindkét vezetőben,

mivel a NATO és az EU tagja, ugyanakkor olyan szuverén ország, amely meg tudja védeni nemzeti érdekeit. A sajtó hozza Donald Trump érveit is arra vonatkozóan, hogy miért választották Magyarországot a béketárgyalások színhelyének.

Az amerikai elnök elmondta, hogy ő és Putyin is kedveli Orbán Viktort. Kiemelte, hogy Magyarország biztonságos ország. Orbán kiváló vezető, Magyarország mentes számos olyan problémától, mellyel mások küzdenek. Ezért

kiállnak Orbán Viktor mellett, és biztosak benne, hogy Magyarország kiváló házigazda lesz

– idézik az olasz lapok Trump szavait.

Sajtóelemzések szerint a budapesti békecsúcs Trump és Putyin közös ajándéka a választások előtt álló Orbán Viktornak. Vitathatatlan elismerés Magyarország kormányának és kudarc a háborús pszichózisban szenvedő EU-s vezetőknek.

Brüsszel és Kijev is nehezen tudja leplezni meglepetését és haragját, amiért a „lázadó Magyarország” ad otthont a Trump–Putyin-csúcstalálkozónak.

Az olasz lapok kiemelik, az Európai Unió által gyakran támadott magyar vezető már az amerikai elnökválasztás előtt is Trump béketervének nagyköveteként tevékenykedett.

Az Adnkronos hírügynökség cikkében úgy fogalmaz:

Budapest az új világrend központja.

Orbán Viktor győzedelmeskedik Trump és Putyin között. A budapesti találkozó a magyar miniszterelnök stratégiájának győzelmét, és az új világrend központi alakjaként való legitimációját jelenti.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump találkozója a New Jersey állambeli bedminsteri birtokon 2022. augusztus 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)