Vádat emeltek John Bolton, Donald Trump volt tanácsadója ellen

John Bolton, Donald Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója ellen az Egyesült Államokban büntetőeljárást indítottak titkosított információk jogosulatlan kezelése miatt, miután az FBI augusztusban átkutatta otthonát és irodáját.

Az amerikai igazságügyi minisztérium csütörtökön Marylandben terjesztette az ügyet az esküdtszék elé, amely elegendő bizonyítékot talált a vádemeléshez. A 76 éves Bolton tagadja a vádakat, és kijelentette, hogy ártatlan. Ezzel Bolton a harmadik olyan ismert Trump-ellenes politikai szereplő, akit az elmúlt hetekben szövetségi eljárás alá vontak – írja a BBC.

Ha bűnösnek találják, több évtizedes börtönbüntetésre számíthat.

A Maryland állambeli Greenbeltben csütörtökön benyújtott 26 oldalas vádirat szerint John Boltot nyolc rendbeli vád terheli a nemzeti védelmi információk (NDI) továbbítása, valamint tíz rendbeli vád az NDI jogellenes megtartása miatt.

Az Egyesült Államok igazságszolgáltatási rendszerében a vádirat egy formális vádemelés, amelyet egy esküdtszék bocsát ki. Az esküdtszék tagjai a nyilvánosságból kerülnek ki, és az ügyész által bemutatott bizonyítékok alapján döntenek arról, hogy az ügy bírósági eljárásra alkalmas-e.

Az ügyészek szerint Bolton

illegálisan továbbított szigorúan titkos amerikai nemzeti védelmi információkat személyes e-mailjén és más üzenetküldő alkalmazásokon keresztül.

A bírósági dokumentumok szerint „ezek a dokumentumok információkat tartalmaztak a jövőbeni támadásokról, külföldi ellenfelekről és külpolitikai kapcsolatok alakulásáról.” „Senki nincs a törvények felett” – mondta Pam Bondi amerikai főügyész a vádemelés bejelentésekor.

John Bolton közleményében kijelentette, hogy megvédi törvényes magatartását a bíróság előtt, miközben azzal vádolta Trumpot, hogy bosszút áll rajta. „Most én lettem a legújabb célpont abban, hogy a Külügyminisztériumot eszközként használva vádat emeljen azok ellen, akiket Trump ellenségeinek tart, vádlottakat, akikkel szemben korábban visszautasították a vádakat vagy eltorzították a tényeket” – tette hozzá Bolton.

Bolton ügyvédje, Abbe Lowell elmondta, hogy a vádak ügyfele 45 éves közszolgálati pályafutása alatt vezetett naplójegyzeteiből származnak. „Mint sok történelmi közszereplő, Bolton naplókat vezetett, ez nem bűncselekmény” – mondta Lowell.

Az ügyvéd szerint a feljegyzések nem minősített dokumentumok, csak a közvetlen családtagokkal osztotta meg őket, és az FBI már 2021 óta tudott róluk.

A vádirat szerint Bolton feltehetően

több mint ezer oldalnyi információt osztott meg napi tevékenységéről, köztük szigorúan titkos besorolású anyagokat,

a feleségével és a lányával.

A vádirat szerint a jogellenesen megszerzett információk közé tartoznak „Bolton nemzetbiztonsági tanácsadói időszakából származó, napló jellegű bejegyzések”, amelyeket állítólag nyomtatott formában tároltak Bolton Bethesda-i, Maryland állambeli otthonában. A dokumentumok szerint 2019 szeptembere és 2021 júliusa között egy,

az Irán Iszlám Köztársaságához köthető kibertámadó feltörte Bolton személyes e-mail fiókját, így hozzáfért a titkosított információkhoz.

Egyik képviselője tájékoztatta az FBI-t a hackertámadásról, azonban a hatóságot nem figyelmeztették, hogy az elkövetők érzékeny adatokhoz is hozzáférhettek. Bolton 2019-ben távozott Trump első adminisztrációjából. 2020-ban megjelent emlékirata, A szoba, ahol történt címen, amely részletezte Trump mellett eltöltött idejét, és

egy olyan elnök képét festette, aki nem volt kellően tájékozott a geopolitikai kérdésekben.

A Fehér Ház pert indított, hogy megakadályozza a könyv kiadását, azzal érvelve, hogy az minősített információkat tartalmaz, és nem ellenőrizték megfelelően. Egy bíró elutasította a kérelmet, és a könyvet néhány nappal később kiadták. Az amerikai Igazságügyi Minisztérium ezután vizsgálatot indított, hogy kiderítsék, Bolton helytelenül kezelte-e a minősített adatokat, amikor bizonyos információkat közzétett a könyvben.

A bírósági dokumentumok szerint az eredeti kéziratban valóban

nagy mennyiségű, szigorúan titkos információ szerepelt, amelyeket el kellett távolítani,

de a végül megjelent könyvben nincs olyan anyag, amelyet a vádirat lefedne.

Amikor Trumpot a vádiratról kérdezték a Fehér Házban, azt mondta, hogy nem tudott róla, de hozzátette:

Bolton „rossz ember”.

John Bolton, aki George W. Bush alatt az ENSZ nagykövete volt, azon volt tisztviselők közé tartozott, akik Trumpot kritizálták, és akiktől januárban megvonták a Titkosszolgálati védelmet.

Ő a harmadik Trump-kritikus, akit szeptember óta büntetőeljárás alá vontak.

Októberben Letitia James, New York állam főügyésze banki csalás vádjával került vádirat alá, míg James Comey, a korábbi FBI-igazgató szeptember végén a Kongresszus megtévesztésének vádjával szembesült.

Az ügyeket azután indították, hogy Trump arra kérte az amerikai főügyészt, vizsgálja politikai ellenfelei ügyét. „Tovább nem halogathatjuk, ez rontja a hírnevünket és hitelességünket” – írta Trump a közösségi médiában.

Kiemelt kép: John Bolton (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)