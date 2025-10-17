Vádat emeltek John Bolton, Donald Trump volt tanácsadója ellen

Az amerikai igazságügyi minisztérium csütörtökön Marylandben terjesztette az ügyet az esküdtszék elé, amely elegendő bizonyítékot talált a vádemeléshez. A 76 éves Bolton tagadja a vádakat, és kijelentette, hogy ártatlan. Ezzel Bolton a harmadik olyan ismert Trump-ellenes politikai szereplő, akit az elmúlt hetekben szövetségi eljárás alá vontak – írja a BBC.
Ha bűnösnek találják, több évtizedes börtönbüntetésre számíthat.
A Maryland állambeli Greenbeltben csütörtökön benyújtott 26 oldalas vádirat szerint John Boltot nyolc rendbeli vád terheli a nemzeti védelmi információk (NDI) továbbítása, valamint tíz rendbeli vád az NDI jogellenes megtartása miatt.
Az Egyesült Államok igazságszolgáltatási rendszerében a vádirat egy formális vádemelés, amelyet egy esküdtszék bocsát ki. Az esküdtszék tagjai a nyilvánosságból kerülnek ki, és az ügyész által bemutatott bizonyítékok alapján döntenek arról, hogy az ügy bírósági eljárásra alkalmas-e.
Az ügyészek szerint Bolton
illegálisan továbbított szigorúan titkos amerikai nemzeti védelmi információkat személyes e-mailjén és más üzenetküldő alkalmazásokon keresztül.
A bírósági dokumentumok szerint „ezek a dokumentumok információkat tartalmaztak a jövőbeni támadásokról, külföldi ellenfelekről és külpolitikai kapcsolatok alakulásáról.” „Senki nincs a törvények felett” – mondta Pam Bondi amerikai főügyész a vádemelés bejelentésekor.
John Bolton közleményében kijelentette, hogy megvédi törvényes magatartását a bíróság előtt, miközben azzal vádolta Trumpot, hogy bosszút áll rajta. „Most én lettem a legújabb célpont abban, hogy a Külügyminisztériumot eszközként használva vádat emeljen azok ellen, akiket Trump ellenségeinek tart, vádlottakat, akikkel szemben korábban visszautasították a vádakat vagy eltorzították a tényeket” – tette hozzá Bolton.
Bolton ügyvédje, Abbe Lowell elmondta, hogy a vádak ügyfele 45 éves közszolgálati pályafutása alatt vezetett naplójegyzeteiből származnak. „Mint sok történelmi közszereplő, Bolton naplókat vezetett, ez nem bűncselekmény” – mondta Lowell.
Az ügyvéd szerint a feljegyzések nem minősített dokumentumok, csak a közvetlen családtagokkal osztotta meg őket, és az FBI már 2021 óta tudott róluk.
A vádirat szerint Bolton feltehetően
több mint ezer oldalnyi információt osztott meg napi tevékenységéről, köztük szigorúan titkos besorolású anyagokat,
a feleségével és a lányával.
A vádirat szerint a jogellenesen megszerzett információk közé tartoznak „Bolton nemzetbiztonsági tanácsadói időszakából származó, napló jellegű bejegyzések”, amelyeket állítólag nyomtatott formában tároltak Bolton Bethesda-i, Maryland állambeli otthonában. A dokumentumok szerint 2019 szeptembere és 2021 júliusa között egy,
az Irán Iszlám Köztársaságához köthető kibertámadó feltörte Bolton személyes e-mail fiókját, így hozzáfért a titkosított információkhoz.
Egyik képviselője tájékoztatta az FBI-t a hackertámadásról, azonban a hatóságot nem figyelmeztették, hogy az elkövetők érzékeny adatokhoz is hozzáférhettek. Bolton 2019-ben távozott Trump első adminisztrációjából. 2020-ban megjelent emlékirata, A szoba, ahol történt címen, amely részletezte Trump mellett eltöltött idejét, és
egy olyan elnök képét festette, aki nem volt kellően tájékozott a geopolitikai kérdésekben.
A Fehér Ház pert indított, hogy megakadályozza a könyv kiadását, azzal érvelve, hogy az minősített információkat tartalmaz, és nem ellenőrizték megfelelően. Egy bíró elutasította a kérelmet, és a könyvet néhány nappal később kiadták. Az amerikai Igazságügyi Minisztérium ezután vizsgálatot indított, hogy kiderítsék, Bolton helytelenül kezelte-e a minősített adatokat, amikor bizonyos információkat közzétett a könyvben.
A bírósági dokumentumok szerint az eredeti kéziratban valóban
nagy mennyiségű, szigorúan titkos információ szerepelt, amelyeket el kellett távolítani,
de a végül megjelent könyvben nincs olyan anyag, amelyet a vádirat lefedne.
Amikor Trumpot a vádiratról kérdezték a Fehér Házban, azt mondta, hogy nem tudott róla, de hozzátette:
Bolton „rossz ember”.
John Bolton, aki George W. Bush alatt az ENSZ nagykövete volt, azon volt tisztviselők közé tartozott, akik Trumpot kritizálták, és akiktől januárban megvonták a Titkosszolgálati védelmet.
Ő a harmadik Trump-kritikus, akit szeptember óta büntetőeljárás alá vontak.
Októberben Letitia James, New York állam főügyésze banki csalás vádjával került vádirat alá, míg James Comey, a korábbi FBI-igazgató szeptember végén a Kongresszus megtévesztésének vádjával szembesült.
Az ügyeket azután indították, hogy Trump arra kérte az amerikai főügyészt, vizsgálja politikai ellenfelei ügyét. „Tovább nem halogathatjuk, ez rontja a hírnevünket és hitelességünket” – írta Trump a közösségi médiában.
Kiemelt kép: John Bolton (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)