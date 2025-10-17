Trump ultimátuma a Hamásznak, ha nem tartja be a tűzszünetet: bemegyünk és megöljük őket

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon közzétett üzenetében határozottan figyelmeztette a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezetet, hogy következményekkel kell számolnia, ha nem tartja be a Gázára vonatkozó tűzszüneti megállapodást: „nem lesz más választásunk, mint bemenni és megölni őket”.

A Daily Star írása szerint, Donald Trump a közösségi oldalon azt írta: „Ha a Hamász folytatja az emberek megölését Gázában, ami nem volt a megállapodás része, nem lesz más választásunk, mint bemenni és megölni őket. Köszönöm, hogy foglalkoztak ezzel az üggyel!”

A fenyegetés közvetlenül arra reagál, hogy a tűzszünet életbe lépése óta a területen belső erőszak tört ki.

Korábban Trump leértékelte ezeket az eseményeket: kedden azt mondta, hogy a Hamász „kivett egy pár nagyon rossz bandát” és több bandatagot megölt, ami „őszintén szólva nem zavarta különösebben”.

A Trump-féle tűzszüneti megállapodás előírta, hogy minden túszt — élőt és holtat egyaránt — egy megadott határidőig át kell adni. Amennyiben ez nem történik meg, a megállapodás szerint a Hamásznak információt kell szolgáltatnia az elhunyt túszokkal kapcsolatban, és törekednie kell a maradványok mielőbbi átadására.

Izrael miniszterelnöke, Benjámin Netanjahu szerdán közölte, hogy Izrael „nem fog engedni”, és követelte: a Hamász teljesítse a tűzszüneti megállapodásban foglaltakat, különös tekintettel a túszok holttesteinek visszaadására.

A Hamász fegyveres szárnya szerdai közleményében azt állította, hogy tiszteletben tartotta a tűzszünet feltételeit, és átadta a hozzáférhető túszmaradványokat.

Trump megjegyzései egybeestek azzal a bejelentésével is, hogy ismét találkozni kíván Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal a háború lezárásának előmozdítása érdekében;

a találkozót Budapesten jelezte, bár pontos dátumot nem tűzött ki.

A két elnök korábban Alaszkában találkozott, ám akkor nem született áttörés.

Eközben Trump a Fehér Házban pénteken fogadja az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt, aki többször kérte az amerikai vezetőt, hogy adjon el Kijevnek Tomahawk típusú rakétákat — olyan eszközöket, amelyekkel ukrán erők mélyebb csapásokat mérhetnének orosz területekre.

Zelenszkij szerint ez növelné annak esélyét, hogy Putyin komolyan vegye Trump közvetlen tárgyalásra vonatkozó felhívásait.

