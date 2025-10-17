Szijjártó Péter: Botrány, hogy Lengyelországban szabadon bocsátottak és ünnepelnek egy terroristát

Botrány, hogy Lengyelországban elutasították az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatását, és ezzel előre felmentést adtak terrortámadások elkövetéséhez Európában – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a X-en.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető botránynak nevezte, hogy „a lengyelek szerint, ha nem tetszik egy építmény Európában, nyugodtan fel lehet robbantani”.

„Ezzel lényegében a lengyelek ma előre felmentést adtak terrortámadások elkövetéséhez a kontinensen” – vélekedett.

„Lengyelország nemcsak szabadon bocsátott, hanem ünnepel is egy terroristát, ide jutott az európai jogállamiság…”

– tette hozzá.

Az illetékes lengyel bíróság pénteken elutasította az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatását Németországnak, akit egyúttal ki is engedtek az előzetes letartóztatásból.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. október 2-án. (Fotó: MTI/Soós Lajos)