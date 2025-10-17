Szijjártó Péter: Botrány, hogy Lengyelországban szabadon bocsátottak és ünnepelnek egy terroristát

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető botránynak nevezte, hogy „a lengyelek szerint, ha nem tetszik egy építmény Európában, nyugodtan fel lehet robbantani”.
„Ezzel lényegében a lengyelek ma előre felmentést adtak terrortámadások elkövetéséhez a kontinensen” – vélekedett.
„Lengyelország nemcsak szabadon bocsátott, hanem ünnepel is egy terroristát, ide jutott az európai jogállamiság…”
– tette hozzá.
Az illetékes lengyel bíróság pénteken elutasította az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatását Németországnak, akit egyúttal ki is engedtek az előzetes letartóztatásból.
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. október 2-án. (Fotó: MTI/Soós Lajos)