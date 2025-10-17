Október 22-én búcsúztatják az Országgyűlés román nemzetiségi szószólóját

Az Országgyűlés saját halottjának tekinti Kreszta Trajánt, a parlament román nemzetiségi szószólóját, akinek végső búcsúztatása október 22-én lesz Battonyán - tájékoztatta az Országgyűlés sajtóirodája pénteken az MTI-t.

Kreszta Traján, az Országgyűlés román nemzetiségi szószólója életének 79. évében, 2025. október 11-én hunyt el. Az ortodox hagyományokra tekintettel a végső búcsúztatás előtti virrasztás október 21-én, 17 órakor lesz Battonyán, a Román Közösségi Házban.A végső búcsúztatás október 22-én, 13 órakor lesz Battonyán, a Pakurár Demeter utcai temetőben –tartalmazza a közlemény.

A búcsúszertartás a gyászoló család kérésére nem sajtónyilvános – írták.

Kiemelt kép: Kreszta Traján, az Országgyûlés román nemzetiségi szószólója a gyulai Nicolae Bãlcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium megújult épületének tanévnyitóval egybekötött átadó ünnepségén 2019. szeptember 2-án. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)