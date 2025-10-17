Nem fogadták politikai szinten az USA-ba érkező Zelenszkijt, aki saját pilótájával fogott kezet a repülőtéren

Nem fogadták politikai szinten az Egyesült Államokba érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki még a pilótáját is kiállította, hogy legyen kivel kezet fognia a repülőtéren.

Rövid videót osztott meg követőivel a közösségi oldalán Deák Dániel a a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A felvétel tanúsága szerint a Donald Trumppal való találkozóra érkező Volodimir

Zelenszkijt csak a reptéri alkalmazottak fogadták,

miután leszállt a gépe.

„Megalázó” – értékelte a helyzetet a politológus. „Zelenszkijt a reptéri alkalmazottak fogadták a reptéren a washingtoni találkozója előtt.

Még a pilótáját is kiállította, hogy kezet foghasson valakivel”

– mutatott rá Deák Dániel.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)