Nem fogadták politikai szinten az USA-ba érkező Zelenszkijt, aki saját pilótájával fogott kezet a repülőtéren

Rövid videót osztott meg követőivel a közösségi oldalán Deák Dániel a a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A felvétel tanúsága szerint a Donald Trumppal való találkozóra érkező Volodimir
Zelenszkijt csak a reptéri alkalmazottak fogadták,
miután leszállt a gépe.
„Megalázó” – értékelte a helyzetet a politológus. „Zelenszkijt a reptéri alkalmazottak fogadták a reptéren a washingtoni találkozója előtt.
Még a pilótáját is kiállította, hogy kezet foghasson valakivel”
– mutatott rá Deák Dániel.
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)