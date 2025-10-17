Nem engedünk a rezsicsökkentésből - jelentette ki a Fidesz-KDNP EP-delegációja

A Magyar Péter brüsszeli pártjának támogatásával megszavazott, az orosz energiaimport betiltására irányuló rendelet ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását és robbanásszerű energiaáremelkedéshez vezetne. Nem engedünk a rezsicsökkentésből – jelentette ki a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) delegáció az MTI-hez eljuttatott közleményében pénteken.

A delegáció tájékoztatása szerint az Európai Parlament illetékes szakbizottságai, „Magyar Péter brüsszeli pártjának támogatásával”, megszavazták az orosz energiaimport betiltására irányuló rendelettel kapcsolatos parlamenti javaslatcsomagot.

Emlékeztettek: az Európai Parlament által elfogadott,

„Magyar Péter brüsszeli pártja által teljes mellszélességgel támogatott” álláspontja szerint az orosz kőolaj importját 2026., az orosz földgáz vezetékes behozatalát 2027. január 1-jétől kellene betiltani.

Az EP a nukleáris fűtőelemek importját és az atomenergia területén Oroszországgal történő együttműködést is szankcionálná.

Ezek a javaslatok Magyarországon

jelentős benzináremelkedéshez, üzemanyaghiányhoz, a rezsiárak robbanásszerű növekedéséhez, illetve a paksi atomerőmű működtetésének ellehetetlenüléséhez vezethetnek

– hívták fel a figyelmet.

Közölték: mivel az Európai Parlament ajánlásai Szlovákiában is hasonlóan súlyos következményekkel járnának, Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP és Monika Benová, a szociáldemokrata Irány (SMER) európai parlamenti delegációvezetői közös levélben fordultak az Európai Bizottsághoz.

A delegációvezetők jelezték a javaslatok jelentős ellátásbiztonsági kockázatait, valamint

a magyar és szlovák gazdaságokra gyakorolt súlyosan negatív hatásait.

Felszólították továbbá a brüsszeli testületet, hogy a szankciók helyett az érintett országok biztonságos energiaellátásának segítésén dolgozzon.

A közlemény szerint Deutsch Tamás kiemelte:

az energiaellátás biztonsága és az alacsony rezsiárak biztosításának képessége a nemzeti szuverenitás részei.

„Ezért minden ezt támadó kezdeményezés ellen határozottan fellépünk. Ebben a küzdelemben szlovák barátainkra is számíthatunk, ez a közös levél újabb megerősítése ennek a ténynek” – fogalmazott a Fidesz-KDNP EP-delegáció vezetője.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA-PAP/Marcin Bielecki)