Megérkezett Zelenszkij a Fehér Házba, zajlik a kétoldalú tárgyalás Donald Trumppal

Pénteken találkozott Donald Trump amerikai elnök ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, akivel az ukrajnai békéről egyezetett a Fehér Házban. Szóba került a munkaebéden a csütörtökön bejelentett budapesti békecsúcs, Trump ezzel kapcsolatban arról beszélt, a megbeszélés alatt Zelenszkijjel is kapcsolatban marad. Trump arról is beszélt, szerinte képes meggyőzni Vlagyimir Putyint a háború leállításáról.

A CNN tudósítása szerint magyar idő szerint este 19:45 körül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trumppal. Zelenszkij fekete öltönyben érkezett a Fehér Házba, később Trump megdicsérte az ukrán vezető elegáns megjelenését a kabinetteremben tartott kétoldalú ebéd során, viccelődéssel így nyilatkozott: „Szerintem gyönyörűen néz ki ebben a kabátban – igen, gyönyörű, remélem, az emberek észreveszik. Jó, sőt, nagyon stílusos, tetszik.”

President Trump welcomed Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to the White House where the two are expected to discuss air defense and long-range weaponry. Trump announced another meeting with Russian leader Vladimir Putin yesterday https://t.co/mi1UC98sGJ pic.twitter.com/Lbvi4vWMgQ — Bloomberg (@business) October 17, 2025

Az amerikai elnökkel a fogadást követően tartott munkaebéden Trump dicsérő szavakkal fogadta ukrán kollégáját, azt mondta: megtiszteltetés számára, hogy egy olyan emberrel találkozhat, aki sok mindent élt át. „Megtiszteltetés számomra, hogy egy nagyon erős vezetővel lehetek, egy olyan emberrel, aki sok mindenen ment keresztül, és akit nagyon jól megismertem, és nagyon jól kijöttünk egymással” – mondta Trump.

Arról is beszélt, hogy nagy előrelépéseket tettek a békefolyamatokban az elmúlt időszakban. Szóval ma erről fogunk beszélni – tette hozzá. Trump ugyanakkor nem említette konkrétan a Tomahawk rakéták kérdését, de várhatóan a nagy hatótávolságú, amerikai gyártmányú rakéták állnak majd a mai megbeszélések középpontjában. Az amerikai elnök arról is beszélt, szerinte megtudja győzni Vlagyimir Putyin orosz elnököt arról, vessen véget az ukrajnai háborúnak. Tegnap két és fél órát beszéltem vele, sok részletet átbeszéltünk.

„Véget akar ennek vetni, szerintem Zelenszkij elnök is véget akar vetni ennek – most nekünk kell megcsinálnunk”

– mondta Trump. Ugyanakkor a korábbiakban csalódottságát fejezte ki Putyinnal kapcsolatban, és leírta, hogy időnként úgy tűnne, mintha készen állna telefonon megállapodást kötni, mégis folytatná Ukrajna támadásait. Trump szerint a „gyűlölet” és a „szörnyű rossz vér” akadályozta a folyamatban lévő háború megoldását, hangsúlyozva a „tartós” béke szükségességét.

Donald Trump elnök nem kívánt állást foglalni, amikor arról kérdezték, hogy ki tárgyal jobban: Volodimir Zelenszkij ukrán vagy Vlagyimir Putyin orosz elnök.

„Azt hiszem, mindketten nagyszerű munkát végeznek, ebben az értelemben el kell végeznünk”

– mondta Trump. Szóba került a munkaebéden a bejelentett budapesti békecsúcs, Trump ezzel kapcsolatban arról beszélt, a megbeszélés alatt Zelenszkijjel is kapcsolatban marad. Donald Trump elnök pénteken nem nyilatkozott arról, hogy Ukrajnának át kellene-e adnia területeket az Oroszországgal kötött békemegállapodás részeként, ami a legújabb a témával kapcsolatos vélemények változásainak sorozatában. „Sosem lehet tudni” – mondta.

„A háború nagyon érdekes. Sosem lehet tudni. Sosem lehet tudni a háborúról, a háborúról és a békéről sem, de sosem lehet tudni.”

Trump eltérő álláspontot képviselt a kérdésben, az augusztusi, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott találkozója előtt azt mondta, hogy a háború befejezéséhez „területcserékre” lesz szükség. Később meggondolta magát, és kijelentette, hogy szerinte Ukrajna visszaszerezheti az Oroszország által elfoglalt összes területet. A pénteki válasz arra utal, hogy az elnök megvárja a tárgyalások alakulását, mielőtt más álláspontot képviselne.

Az amerikai elnök után Zelenszkij arról beszélt, hogy a gázai tűzszüneti megállapodás lendületet adhat az ukrajnai háború lezárásához.

„Gratulálok a sikeres tűzszünethez a Közel-Keleten”

– mondta Zelenszkij Trumpnak. Úgy folytatta, hogy szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök „nem áll készen” a békére, de hozzátette: „Biztos vagyok benne, hogy az önök segítségével meg tudjuk állítani ezt a háborút.” Csütörtökön az ukrán vezető bejelentette, hogy amerikai védelmi vállalatok képviselőivel találkozik, hogy megvitassák Ukrajna „további légvédelmi rendszerek szállítását”. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken pedig már arról beszélt, hogy az amerikai energiaipari vállalatok „készen állnak segíteni” Ukrajnának az ukrán energiainfrastruktúra elleni közelmúltbeli orosz támadásokat követően.

„Jó lehetőségem volt találkozni a nagy amerikai energiacégekkel, és ők készen állnak segíteni nekünk”

– mondta Zelenszkij a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök mellett. „Igen, az infrastruktúránk elleni összes támadás, az orosz támadások után, és a csapatának köszönhetően találkozóim is voltak, találkoztunk egy jó katonai céggel, akik a légvédelemről beszéltek” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)