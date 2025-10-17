Magyarországon az alaptörvény tiltja a hátrányos megkülönböztetést – jelentette ki a fogyatékosságügyi államtitkár

Magyarország Alaptörvénye az emberek mindenfajta hátrányos megkülönböztetését tiltja, és az egyenlő bánásmódról szóló törvény a diszkrimináció elleni védelem terén még az uniós jogszabályoknál is szélesebb körű védelmet biztosít – hangsúlyozta Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár pénteken Luxemburgban.

A politikus az EU-tagállamok egészségügyért, szociális ügyekért, és fogyasztóvédelemért és foglalkoztatásért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve elmondta: az ülésen az LMBTQI-személyek elleni diszkriminációról folytatnak vitát, amely során Magyarország álláspontját is ismerteti.

„Magyarország Alaptörvénye rögzíti a biológiai nem tényét: a férfi férfi, a nő pedig nő, az anya nő, az apa pedig férfi. Csak az ezzel összhangban álló megközelítéseket tudjuk elfogadni”

– fogalmazott.

Kósa Ádám kiemelte: Magyarország számára a család védelme kiemelten fontos, hiszen „a család a nemzet bölcsője és a jövő biztosítása”.

A gyermekvédelem terén az elmúlt időszakban új jogszabályokat is elfogadtak, amelyek értelmében

„bizonyos esetekben a gyermekvédelem elsőbbséget élvez a gyülekezési joggal szemben”

– tette hozzá.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy Magyarország javaslatot tesz egy új európai kezdeményezésre: a jelnyelvek európai napjának létrehozására. Elmondása szerint a Siketek Európai Szövetségének felkérésére indított kezdeményezéshez már tíz ország csatlakozott, és a javaslatot a mai napon mutatják be az Európai Unióban.

Kiemelt kép: Kósa Ádám (Fotó: MTI/Soós Lajos)