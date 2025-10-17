Magyarországon az alaptörvény tiltja a hátrányos megkülönböztetést – jelentette ki a fogyatékosságügyi államtitkár

A politikus az EU-tagállamok egészségügyért, szociális ügyekért, és fogyasztóvédelemért és foglalkoztatásért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve elmondta: az ülésen az LMBTQI-személyek elleni diszkriminációról folytatnak vitát, amely során Magyarország álláspontját is ismerteti.
„Magyarország Alaptörvénye rögzíti a biológiai nem tényét: a férfi férfi, a nő pedig nő, az anya nő, az apa pedig férfi. Csak az ezzel összhangban álló megközelítéseket tudjuk elfogadni”
– fogalmazott.
Kósa Ádám kiemelte: Magyarország számára a család védelme kiemelten fontos, hiszen „a család a nemzet bölcsője és a jövő biztosítása”.
A gyermekvédelem terén az elmúlt időszakban új jogszabályokat is elfogadtak, amelyek értelmében
„bizonyos esetekben a gyermekvédelem elsőbbséget élvez a gyülekezési joggal szemben”
– tette hozzá.
Az államtitkár arról is beszélt, hogy Magyarország javaslatot tesz egy új európai kezdeményezésre: a jelnyelvek európai napjának létrehozására. Elmondása szerint a Siketek Európai Szövetségének felkérésére indított kezdeményezéshez már tíz ország csatlakozott, és a javaslatot a mai napon mutatják be az Európai Unióban.
Kiemelt kép: Kósa Ádám (Fotó: MTI/Soós Lajos)