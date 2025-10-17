Magasabb pénzbírságot szabhatnak ki ezentúl a rendbontó képviselőkre a német parlamentben

Magasabb pénzbírságot szabhatnak ki ezentúl a törvényhozás munkáját megzavaró képviselőkre a német parlament alsóházában (Bundestag).

A képviselők csütörtök este szavazták meg a parlamenti házszabály módosítását, amelynek értelmében

a súlyos fegyelmi vétséget az eddigi 1000 euró helyett már 2000 euróval büntethetik, ismételt mulasztás esetén pedig 2000 euróról 4000 euróra emelkedik a bírság.

Azok a törvényhozók, akiket három héten belül háromszor is figyelmeztetnek, ugyancsak pénzbüntetést kaphatnak. Automatikus kizárást von maga után továbbá, ha valakit egyetlen ülés alatt háromszor figyelmeztetnek, és szigorúbban szankcionálják a hiányzásokat is.

„Ez nem politikai kérdés, hanem arról szól, hogyan végezzük a parlamenti munkánkat”

– mondta Julia Klöckner, a Bundestag elnöke.

Stephan Brandner, az ellenzékben politizáló jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt képviselője bírálta a pénzbírság emelését, és úgy vélte, az „közvetlen támadás az ellenzék ellen”. Az AfD politikusa szerint a kormánykoalíció a saját többségének megóvására igyekszik felhasználni a parlamenti házszabályt.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár beszédet mond a német költségvetés parlamenti vitájában az alsóház, a Bundestag ülésén Berlinben 2025. szeptember 17-én (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)