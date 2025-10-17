Kiterjedt orosz dróntámadás érte Ukrajnát

Oroszország péntekre virradóra 70 drónnal támadta Ukrajnát, közülük a légvédelem 35-öt lelőtt, illetve semlegesített, 31 csapódott be tíz helyszínen, továbbá két helyen lelőtt drónok maradványai hullottak le – jelentette az ukrán légierő.

Az ukrán energetikai minisztérium arról tájékoztatott, hogy az éjjel az orosz hadsereg csapást mért Dnyipropetrovszk, Kirovohrad, Szumi és Donyeck megye energetikai létesítményeire. „A helyreállítási munkálatok folyamatban vannak, az energetikai szakemberek folyamatosan dolgoznak annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsák az áramellátást” – emelte ki a tárca közleményében. A minisztérium arra kérte a lakosságot, hogy a nap folyamán – különösen a reggeli és esti csúcsidőszakban – „észszerűen használják” az elektromos áramot.

Az észak-ukrajnai Csernyihiv városában péntek délelőtt orosz dróntámadás érte a vasutat, egy mozdonyvezető megsebesült – közölte a megyei ügyészi hivatal.

Az ukrán vezérkar arról is jelentést tett, hogy az orosz fegyveres erők lelőtték saját vadászgépeik egyikét, egy Szu-30SZM típusút a Krím félsziget fölött. „Az ukrán haditengerészet felderítése rádiólehallgatásból információt szerzett arról, hogy a megszálló oroszok Szu-30SZM típusú repülőgépének mindkét hajtóműve kigyulladt, és a személyzet katapultált. A gép az orosz megszállás alatti Krími Autonóm Köztársaság nyugati-északnyugati részén hajtott végre harci feladatot” – áll a Facebookon nyilvánosságra hozott közleményben. Az ukrán vezérkar feltételezése szerint az oroszok egy dróntámadást próbáltak visszaverni légvédelmi eszközökkel, de a saját gépüket találták el.

A kijevi katonai vezetés egy másik közleményében azt írta, hogy meglátása szerint jelentősen növelné Oroszország rákényszerítésének esélyét a háború befejezésére, és az igazságos béke megteremtésére az, ha Tomahawk típusú manőverező robotrepülőgépeket biztosítanának Ukrajnának. A vezérkar szerint az ukrán csapatok megállították az orosz erők tavaszi-nyári offenzíváját, és egyes frontszakaszokon ukrán ellentámadó műveleteket hajtanak végre.

„Az ellenség csekély előrenyomulásaiért súlyos veszteségekkel fizet: csupán szeptemberben mintegy 29 ezer megszálló esett el vagy tűnt el, továbbá 70 harckocsi, 65 páncélozott harcjármű, több mint 1050 tüzérségi rendszer, 6 rakéta-sorozatvető és más technikai eszköz semmisült vagy rongálódott meg. Az év eleje óta 2060 ellenséges katonát ejtettünk foglyul” – áll a közleményben. A vezérkar hozzátette, hogy az év eleje óta az ukrán erők sikeres csapásokat mértek 45 oroszországi üzemanyag-előállító, valamint energetikai és hadiipari létesítményre. „Ennek következményeként az üzemanyag- és kenőanyag-termelés összvolumene Oroszországban mintegy 25 százalékkal csökkent. A finomított olajtermékek exportjának csökkenése naponta több mint 46 millió dollár veszteséget okoz az agresszor országnak” – írta a vezérkar.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat)