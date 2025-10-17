Kassára látogatott Sulyok Tamás államfő

Felvidéki magánlátogatása során pénteken Kassán járt Sulyok Tamás államfő.

A köztársasági elnök és felesége, Nagy Zsuzsanna, valamint a delegáció tagjai megtekintették a Márai Sándor Emlékkiállítást. A tárlatvezetést Ötvös Anna történész, a kiállítás vezető kurátora tartotta; az államfő aláírta a vendégkönyvet.

Sulyok Tamás ezután megtekintette a kassai Szent Erzsébet-dómot, a köztársasági elnököt Pásztor Zoltán, a magyarokért felelős püspöki helynök fogadta.

A köztársasági elnök emellett koszorút helyezett el a templom kriptájában II. Rákóczi Ferenc fejedelem sírjánál. A délelőtti program zárásaként a premontrei Szentháromság-templomot tekintette meg. A Kassán a magyarok templomának tartott helyen Kiss Endre András apát, Rédli Imre Richárd perjel és Szakács Péter Richárd alperjel, leleszi plébános fogadta.

A köztársasági elnök délután részt vesz Magyarország kassai főkonzulátusán a nemzeti ünnepi alkalmából tartandó fogadáson, ahol ünnepi beszédet mond.

