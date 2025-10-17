Felszólította a brazil külügyminiszter az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza az új vámokat

Az amerikai elnök 50 százalékos vámot vetett ki a brazil termékekre, és szankcionálta az ország egyik magas rangú bíróját, válaszul arra, hogy Brazíliában Jair Bolsonaro volt elnököt szeptemberben 27 év börtönre ítélték puccskísérlet miatt.
Mauro Vieira brazil külügyminiszter csütörtökön Washingtonban találkozott Marco Rubio külügyminiszterrel és Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel.
A két fél kijelentette, hogy „nagyon pozitív” megbeszéléseket folytattak a kereskedelemről és a folyamatban lévő kétoldalú kérdésekről.
Mauro Vieira a sajtó képviselői előtt „nagyon eredményesnek” minősítette a találkozót.
„Megismételtem Brazília álláspontját, miszerint az amerikai kormánynak vissza kell vonnia a bevezetett intézkedéseket” – tette hozzá a politikus, elismerve, hogy ez „nyilvánvalóan tárgyalásokat igényel”.
Kiemelt kép: Mauro Vieira brazil külügyminiszter a Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és a Dél-Afrikai Köztársaságot tömörítő BRICS-csoport külügyminisztereinek tanácskozásán Fokvárosban 2023. június elsején (Fotó: MTI/EPA/Halden Krog)