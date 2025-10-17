Felrobbantották az olasz köztévé oknyomozó riporterének autóját

Giorgia Meloni olasz kormányfő pénteken együttérzését fejezte ki Sigfrido Ranucci ismert televíziós oknyomozó újságírónak, akinek autóját Rómához közeli otthona előtt szerdán éjjel robbanószerkezettel felrobbantották. A robbantásos merényletet, amelyben senki sem sérült meg, számos más olasz közéleti személyiség is elítélte.

Sigfrido Ranucci a Rai3 tévécsatorna több díjjal is elismert Report című adásának riportere. Az újságíró a Róma elővárosában, Pomeziában lévő otthonában tartózkodott, amikor autója a háza előtt, az utcán felrobbant. A robbanás ereje a lánya autójában és a szomszédos épületben is kárt tett. A híradások szerint a detonáció ereje bárkit megölhetett volna, aki éppen arra jár. Az újságíró a történtek miatt rendőri védelmet kapott.

Meloni, aki súlyos megfélemlítésnek nevezte a robbantást, a merényletet elítélve szolidaritását fejezte ki Ranuccival.

„Az információ szabadsága és függetlensége demokráciáink alapvető értékei, amelyeket továbbra is védeni fogunk” – hangsúlyozta közleményében.

A Report rendszeresen közöl híreket ismert olasz politikusokról, vezető üzletemberekről és közszereplőkről. A napokban mentette fel a bíróság Ranuccit egy rágalmazási ügyben, amelyet a Report egyik műsora miatt indítottak ellene.

A robbantás indítéka egyelőre ismeretlen. Egy feltevés szerint a maffia állhat a támadás mögött.

A tengerparti település lakói két egymást követő, hangos robbanást hallottak. A nyomozók két töltényt is találtak Ranucci házán kívül.

Az újságíró elmondta, hogy tavaly is talált két töltényt a háza előtt, amelyeket nyilvánvalóan fenyegetésként hagytak ott.

Kiemelt kép: Helyszín Sigfrido Ranucci olasz oknyomozó újságíró, televíziós műsorvezető otthonánál (Fotó: MTI/AP/LaPresse/Cecilia Fabiano)