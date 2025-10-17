Felrobbantották az olasz köztévé oknyomozó riporterének autóját

Sigfrido Ranucci a Rai3 tévécsatorna több díjjal is elismert Report című adásának riportere. Az újságíró a Róma elővárosában, Pomeziában lévő otthonában tartózkodott, amikor autója a háza előtt, az utcán felrobbant. A robbanás ereje a lánya autójában és a szomszédos épületben is kárt tett. A híradások szerint a detonáció ereje bárkit megölhetett volna, aki éppen arra jár. Az újságíró a történtek miatt rendőri védelmet kapott.
Meloni, aki súlyos megfélemlítésnek nevezte a robbantást, a merényletet elítélve szolidaritását fejezte ki Ranuccival.
„Az információ szabadsága és függetlensége demokráciáink alapvető értékei, amelyeket továbbra is védeni fogunk” – hangsúlyozta közleményében.
A Report rendszeresen közöl híreket ismert olasz politikusokról, vezető üzletemberekről és közszereplőkről. A napokban mentette fel a bíróság Ranuccit egy rágalmazási ügyben, amelyet a Report egyik műsora miatt indítottak ellene.
A robbantás indítéka egyelőre ismeretlen. Egy feltevés szerint a maffia állhat a támadás mögött.
A tengerparti település lakói két egymást követő, hangos robbanást hallottak. A nyomozók két töltényt is találtak Ranucci házán kívül.
Az újságíró elmondta, hogy tavaly is talált két töltényt a háza előtt, amelyeket nyilvánvalóan fenyegetésként hagytak ott.
