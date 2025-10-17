Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Elhunyt a legendás zenekar, a Kiss alapító tagja, gitárosa

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.10.17. 07:52

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Ace Frehley, a glam rock zenekar, a Kiss eredeti szólógitárosa és alapító tagja, aki űrbéli sminkjével és füstölgő gitárjával bűvölte el a közönséget, csütörtökön 74 éves korában elhunyt – írja az AP News.

Frehley családja körében, békésen hunyt el a New Jersey állambeli Morristownban, miután nemrég elesett – közölte ügynöke.

A család közleményében azt írta, „teljesen lesújtottak és összetörtek”, de örökké megőrzik nevetését és „ünneplik azt a jóságot, amellyel mások felé fordult”.

A Kiss, amely olyan slágereket adott a világnak, mint a Rock and Roll All Nite és az I Was Made for Lovin’ You, híres volt színházias színpadi show-iról, ahol tűz és művér tört elő a tagok szájából, miközben testpáncélban, magas talpú csizmában, parókában és jellegzetes fekete-fehér arcfestésben léptek színpadra.

A zenekar eredeti felállását Frehley, az énekes-gitáros Paul Stanley, a nyelvét hírhedten kilógató Gene Simmons basszusgitáros és Peter Criss dobos alkotta. Frehley halála az első az alapító tagok közül.

Simmons és Stanley közös közleményükben azt írták

A zenekar történetének legmeghatározóbb, alapító fejezeteiben nélkülözhetetlen és pótolhatatlan rockkatona volt. Mindig is a KISS örökségének része lesz.”

A zenekar tagjai képregényszerű karaktereket alakítottak — Frehley a „Space Ace” vagy „The Spaceman” néven vált ismertté. A New York-i születésű, Rock and Roll Hírességek Csarnokába beiktatott gitáros gyakran kísérletezett pirotechnikával: gitárjai világítottak, füstöltek, sőt rakétákat is lőttek ki a fejrészükről.

Ace Frehley élőben a King Centerben 2017. július 21-én, az Egyesült Államokban (Forrás: Shutterstock)

Nem volt zökkenőmentes az út

Paul Daniel Frehley néven született, zenei családban nőtt fel, és 13 éves korában kezdett gitározni. Mielőtt a Kisshez csatlakozott, New York környéki zenekarokban játszott, és 18 évesen Jimi Hendrix egyik roadie-ja volt.

A Kiss különösen a hetvenes évek közepén volt népszerű, amikor több tízmillió albumot adott el, és ikonikus megjelenését hatalmas marketingbirodalommá alakította.

Legnagyobb amerikai slágerük a „Beth” volt, amely 1976-ban a Billboard Top 100-as listáján a 7. helyig jutott.

Donald Trump, mint az új Kennedy Center-elnök idén a Kiss-t választotta az egyik kitüntetettnek.

2024-ben a zenekar több mint 300 millió dollárért adta el teljes katalógusát, márkanevét és szellemi tulajdonát a svéd Pophouse Entertainment Groupnak.

Frehley és Stanley, illetve Simmons között az évek során gyakran támadtak nézeteltérések.

Frehley 1982-ben hagyta el a zenekart, így kimaradt abból az időszakból, amikor a banda levette a sminket, és vegyes sikereket ért el.

Frehley ezt követően szólóban és saját zenekarával, a Frehley’s Comet-tel is fellépett. A kilencvenes évek közepén visszatért a Kisshez egy diadalmas újraegyesülés erejéig, amikor a zenekar visszatért eredeti stílusához – ez részben annak is köszönhető, hogy olyan bandák, mint a Nirvana, a Weezer és a Melvins, nyíltan hivatkoztak rájuk inspirációként.

2002-ben aztán ismét kilépett az együttesből, az utóbbi években azonban alkalmanként ismét fellépett a Kiss-szel.

A 2023-as Madison Square Garden-beli koncertet a zenekar utolsó fellépéseként hirdették meg.

A KISS élőben fellép a Van Andel Arénában, 2019. március 9-én, az Egyesült Államokban (Forrás: Shutterstock)

Stanley és Simmons bár kijelentették, hogy nem turnéznak többé, nyitottak maradtak további koncertekre, és továbbra is aktívan népszerűsítik a zenekar zenéjét és relikviáit.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Ace Frehely (Forrás: X.com)

gyászgyászhírhalálhírrockzene

Ajánljuk még

 