Elhunyt a legendás zenekar, a Kiss alapító tagja, gitárosa

Ace Frehley, a glam rock zenekar, a Kiss eredeti szólógitárosa és alapító tagja, aki űrbéli sminkjével és füstölgő gitárjával bűvölte el a közönséget, csütörtökön 74 éves korában elhunyt – írja az AP News.

Frehley családja körében, békésen hunyt el a New Jersey állambeli Morristownban, miután nemrég elesett – közölte ügynöke.

A család közleményében azt írta, „teljesen lesújtottak és összetörtek”, de örökké megőrzik nevetését és „ünneplik azt a jóságot, amellyel mások felé fordult”.

A Kiss, amely olyan slágereket adott a világnak, mint a Rock and Roll All Nite és az I Was Made for Lovin’ You, híres volt színházias színpadi show-iról, ahol tűz és művér tört elő a tagok szájából, miközben testpáncélban, magas talpú csizmában, parókában és jellegzetes fekete-fehér arcfestésben léptek színpadra.

A zenekar eredeti felállását Frehley, az énekes-gitáros Paul Stanley, a nyelvét hírhedten kilógató Gene Simmons basszusgitáros és Peter Criss dobos alkotta. Frehley halála az első az alapító tagok közül.

We are devastated by the passing of Ace Frehley. He was an essential and irreplaceable rock soldier during some of the most formative foundational chapters of the band and its history. He is and will always be a part of KISS’s legacy. Our thoughts are with Jeanette, Monique and… pic.twitter.com/y19anvZXbz — KISS (@kiss) October 17, 2025

Simmons és Stanley közös közleményükben azt írták

„A zenekar történetének legmeghatározóbb, alapító fejezeteiben nélkülözhetetlen és pótolhatatlan rockkatona volt. Mindig is a KISS örökségének része lesz.”

A zenekar tagjai képregényszerű karaktereket alakítottak — Frehley a „Space Ace” vagy „The Spaceman” néven vált ismertté. A New York-i születésű, Rock and Roll Hírességek Csarnokába beiktatott gitáros gyakran kísérletezett pirotechnikával: gitárjai világítottak, füstöltek, sőt rakétákat is lőttek ki a fejrészükről.

Ace Frehley élőben a King Centerben 2017. július 21-én, az Egyesült Államokban (Forrás: Shutterstock)

Nem volt zökkenőmentes az út

Paul Daniel Frehley néven született, zenei családban nőtt fel, és 13 éves korában kezdett gitározni. Mielőtt a Kisshez csatlakozott, New York környéki zenekarokban játszott, és 18 évesen Jimi Hendrix egyik roadie-ja volt.

A Kiss különösen a hetvenes évek közepén volt népszerű, amikor több tízmillió albumot adott el, és ikonikus megjelenését hatalmas marketingbirodalommá alakította.

Legnagyobb amerikai slágerük a „Beth” volt, amely 1976-ban a Billboard Top 100-as listáján a 7. helyig jutott.

Donald Trump, mint az új Kennedy Center-elnök idén a Kiss-t választotta az egyik kitüntetettnek.

2024-ben a zenekar több mint 300 millió dollárért adta el teljes katalógusát, márkanevét és szellemi tulajdonát a svéd Pophouse Entertainment Groupnak.

Frehley és Stanley, illetve Simmons között az évek során gyakran támadtak nézeteltérések.

Frehley 1982-ben hagyta el a zenekart, így kimaradt abból az időszakból, amikor a banda levette a sminket, és vegyes sikereket ért el.

Frehley ezt követően szólóban és saját zenekarával, a Frehley’s Comet-tel is fellépett. A kilencvenes évek közepén visszatért a Kisshez egy diadalmas újraegyesülés erejéig, amikor a zenekar visszatért eredeti stílusához – ez részben annak is köszönhető, hogy olyan bandák, mint a Nirvana, a Weezer és a Melvins, nyíltan hivatkoztak rájuk inspirációként.

2002-ben aztán ismét kilépett az együttesből, az utóbbi években azonban alkalmanként ismét fellépett a Kiss-szel.

A 2023-as Madison Square Garden-beli koncertet a zenekar utolsó fellépéseként hirdették meg.

A KISS élőben fellép a Van Andel Arénában, 2019. március 9-én, az Egyesült Államokban (Forrás: Shutterstock)

Stanley és Simmons bár kijelentették, hogy nem turnéznak többé, nyitottak maradtak további koncertekre, és továbbra is aktívan népszerűsítik a zenekar zenéjét és relikviáit.

Kiemelt kép: Ace Frehely (Forrás: X.com)