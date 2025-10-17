Donald Trump a budapesti csúcstalálkozóról: Orbán Viktor nagyon jó házigazda lesz

Magyar idő szerint péntek este fél 8 után fogadta a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Donald Trump amerikai elnök. A felek az ukrajnai helyzet mellett kétoldalú megbeszélést is folytattak egymással.
A találkozón a budapesti csúccsal kapcsolatban, arra a kérdésre válaszolva, hogy miért Magyarországra esett a választás a megbeszélés lebonyolításával kapcsolatban, Trump személyes véleményét is elmondta Orbán Viktor miniszterelnökről, szerinte remek házigazda lesz. „Egy olyan vezető, akit kedvelünk.”
Kapcsolódó tartalom
„Kedveljük Orbán Viktort. Putyin kedveli és én is kedvelem”
– mondta Donald Trump. Úgy folytatta: „Magyarország egy biztonságos ország. Nagyon jó munkát végzett. Nagyon jó vezető az ország irányítása szempontjából. Náluk nincsenek azok a problémák, amelyek más országokban vannak.”
„Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy Orbán Viktorral tartunk. És ő, szerintem, egy nagyon jó házigazda lesz”
– fűzte hozzá az amerikai elnök.
🇺🇸Donald Trump: miért Magyarország?🇭🇺
Közzétette: Szijjártó Péter – 2025. október 17., péntek
Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) kezet fog a gázai tûzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)