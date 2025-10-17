Donald Trump a budapesti csúcstalálkozóról: Orbán Viktor nagyon jó házigazda lesz

A Budapestre tervezett, Vlagyimir Putyinnal orosz elnökkel közös találkozójáról is beszélt pénteken a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök, amikor Washingtonban fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Arra a kérdésre, hogy miért a magyar fővárosra esett a választás a találkozó megtartása szempontjából, Trump úgy reagált: ő és Putyin is kedvelik Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit mindketten jó vezetőnek tartanak. Emellett hozzátette: Magyarország egy biztonságos ország, ahol véleménye szerint nincsenek azok a problémák, amelyek más országokban vannak.

Magyar idő szerint péntek este fél 8 után fogadta a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Donald Trump amerikai elnök. A felek az ukrajnai helyzet mellett kétoldalú megbeszélést is folytattak egymással.

A találkozón a budapesti csúccsal kapcsolatban, arra a kérdésre válaszolva, hogy miért Magyarországra esett a választás a megbeszélés lebonyolításával kapcsolatban, Trump személyes véleményét is elmondta Orbán Viktor miniszterelnökről, szerinte remek házigazda lesz. „Egy olyan vezető, akit kedvelünk.”

„Kedveljük Orbán Viktort. Putyin kedveli és én is kedvelem”

– mondta Donald Trump. Úgy folytatta: „Magyarország egy biztonságos ország. Nagyon jó munkát végzett. Nagyon jó vezető az ország irányítása szempontjából. Náluk nincsenek azok a problémák, amelyek más országokban vannak.”

„Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy Orbán Viktorral tartunk. És ő, szerintem, egy nagyon jó házigazda lesz”

– fűzte hozzá az amerikai elnök.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) kezet fog a gázai tûzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)