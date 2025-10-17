Fülöp-szigeteki hivatalos látogatása során Cebu tartomány kormányzójával találkozott Kövér László házelnök – közölte az Országgyűlés Sajtóirodája pénteken az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint az Országgyűlés elnöke manilai tárgyalásait követően Cebu szigetére utazott, ahol fogadta őt Pamela Baricuatro, Cebu tartomány kormányzója.

Az előljáró tájékoztatta a házelnököt a közelmúlt földrengéseinek következményeiről és a megkezdett helyreállítási munkálatairól, valamint háláját fejezte ki Magyarország együttérzéséért és azonnali segítségéért – olvasható a közleményben.

Közölték, hogy a Caritas Manila szervezeten keresztül az Országgyűlés ötmillió forint, a kormány Hungary Helps programja révén szintén ötmillió forint humanitárius gyorssegéllyel, a katolikus egyház felajánlásából pedig további ötmillió forintos adománnyal segítette Magyarország a természeti csapás okozta károk helyreállítását.

Kövér László a tartomány kormányzójának jelezte, hogy a károk felmérését követően,

a most átadott 15 millió forintos gyorssegély mellett, Magyarország a Hungary Helps programon keresztül kész további segítséget nyújtani a délkelet-ázsiai országnak.

Délkelet-ázsiai útját Vietnámban folytatja a házelnök, ahol Ho-Si Minh városában részt vesz és köszöntőt mond a Kőrösi Csoma Sándor emlékére megrendezett konferencián, majd Hanoiban megbeszéléseket folytat a vietnámi Nemzetgyűlés elnökével, az ország köztársasági elnökével és miniszterelnökével – írta a sajtóiroda.

Kiemelt kép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke (Fotó: MTI/Illyés Tibor)