101 éves korában meghalt Murajama Tomiicsi volt japán miniszterelnök, aki bocsánatot kért a második világháborúért

101 éves korában meghalt Murajama Tomiicsi, a Japán Szocialista Párt volt miniszterelnöke, aki az 1990-es évek közepén a hosszú ideig riválisuknak számító Liberális Demokrata Párttal közös koalíciós kormányt vezetett.

A The Japan Times beszámolója szerint Murajama Tomiicsi, péntek reggel Oita városában hunyt el. Cikkükben felidézték: az egykori kormányfő 1924. március 3-án született Oita prefektúrában, 1938-ban Tokióba költözött. A háború későbbi éveiben behívták a hadseregbe, a második világháború végén Kumamotóban katonáskodott.

Politikai karrierje jóval később indult be: először 1972-ben nyert mandátumot a japán törvényhozás alsóházában.

1993-ban a Japán Szocialista Párt elnöke lett, majd 1994 június 29-én Japán 81. miniszterelnökeként iktatták be: egy koalíciós kormányt vezetett, amelyben részt vettek a rivális liberálisok egy kisebb párt, a Szakigake is.

Rest In Peace to Tomiichi Murayama. One of Japan’s only Socialist Prime Ministers, he led Japan through many crises, including the Great Hanshin Earthquake and responding the Tokyo subway sarin gas attack and subsequent airline hijacking. He served from 1994 to 1996. 🇯🇵 pic.twitter.com/V6HMYtBpQK — RobertPlausible (@HQuestion2) October 17, 2025

Vezetésével a koalíció megállapodott a Japán–Amerikai Biztonsági Szerződés fenntartásáról, az önvédelmi erők alkotmányosságának elismeréséről, valamint a hagyományos Hinomaru zászló és a „Kimigayo” himnusz használatának elfogadásáról, amelyeket saját pártja régóta ellenzett.

Ő volt az első miniszterelnök, aki bocsánatot kért a II. világháború miatt

A kormányfő emellett azt is feladatának tartotta, hogy a második világháború végének 50. évfordulóján pontot tegyen a háború utáni időszakra.

Ez vezetett 1995. augusztus 15-én az úgynevezett Murajama-nyilatkozat kiadásához, amely az politikus legjelentősebb örökségének bizonyult.

Murajama – aki a nyilatkozatot a tévében is felolvasta egy komor hangulatú sajtótájékoztatón – kijelentette, hogy „a nem túl távoli múltban Japán téves nemzeti politikát követve a háború útjára lépett, és ezzel végzetes válságba sodorta a japán népet, valamint gyarmati uralmával és agressziójával hatalmas károkat és szenvedést okozott számos ország népének, különösen az ázsiai nemzeteknek”. Majd úgy fogalmazott országa nevében:

„Alázatos szellemben tekintek ezekre a vitathatatlan történelmi tényekre, és itt ismételten kifejezem mély megbánásomat és őszinte bocsánatkérésemet.”

A nyilatkozat abból a szempontból számított jelentősnek, hogy a japánok gyakran mind a mai napig vonakodnak elismerni felelősségüket a háborúban, és Murajama sokak szerint mind a mai napig a legőszintébb és legmaradandóbb bocsánatkérést fogalmazta meg vezetőként az ország által elkövetett II. világháborús szörnyűségekért.

Murajama hivatali ideje 1996-ig tartott, amikor Hashimoto Ryutaro, az LDP politikusa váltotta fel a kormány élén. Miniszterelnöksége alatt több válsággal is meg kellett küzdenie, köztük az 1995. januári Nagy Hanshin-földrengéssel és az 1995. márciusi szarini gáz támadással, amelyet az Aum Shinrikjo nevű szekta hajtott végre a tokiói metróban.

Az egykori kormányfő 2000-ben vonult vissza végleg a politikától.

Kapcsolódó tartalom Nyolcvan éve ért véget a második világháború Japán kapitulációjával A húszperces ceremónia után a japán küldöttség távozott az amerikai hadihajóról.

Kiemelt kép: Murajama Tomiicsi 2015-ben. Forrás: Wikimedia Commons.