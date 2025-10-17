101 éves korában meghalt Murajama Tomiicsi volt japán miniszterelnök, aki bocsánatot kért a második világháborúért

A The Japan Times beszámolója szerint Murajama Tomiicsi, péntek reggel Oita városában hunyt el. Cikkükben felidézték: az egykori kormányfő 1924. március 3-án született Oita prefektúrában, 1938-ban Tokióba költözött. A háború későbbi éveiben behívták a hadseregbe, a második világháború végén Kumamotóban katonáskodott.
Politikai karrierje jóval később indult be: először 1972-ben nyert mandátumot a japán törvényhozás alsóházában.
1993-ban a Japán Szocialista Párt elnöke lett, majd 1994 június 29-én Japán 81. miniszterelnökeként iktatták be: egy koalíciós kormányt vezetett, amelyben részt vettek a rivális liberálisok egy kisebb párt, a Szakigake is.
Vezetésével a koalíció megállapodott a Japán–Amerikai Biztonsági Szerződés fenntartásáról, az önvédelmi erők alkotmányosságának elismeréséről, valamint a hagyományos Hinomaru zászló és a „Kimigayo” himnusz használatának elfogadásáról, amelyeket saját pártja régóta ellenzett.
Ő volt az első miniszterelnök, aki bocsánatot kért a II. világháború miatt
A kormányfő emellett azt is feladatának tartotta, hogy a második világháború végének 50. évfordulóján pontot tegyen a háború utáni időszakra.
Ez vezetett 1995. augusztus 15-én az úgynevezett Murajama-nyilatkozat kiadásához, amely az politikus legjelentősebb örökségének bizonyult.
Murajama – aki a nyilatkozatot a tévében is felolvasta egy komor hangulatú sajtótájékoztatón – kijelentette, hogy „a nem túl távoli múltban Japán téves nemzeti politikát követve a háború útjára lépett, és ezzel végzetes válságba sodorta a japán népet, valamint gyarmati uralmával és agressziójával hatalmas károkat és szenvedést okozott számos ország népének, különösen az ázsiai nemzeteknek”. Majd úgy fogalmazott országa nevében:
„Alázatos szellemben tekintek ezekre a vitathatatlan történelmi tényekre, és itt ismételten kifejezem mély megbánásomat és őszinte bocsánatkérésemet.”
A nyilatkozat abból a szempontból számított jelentősnek, hogy a japánok gyakran mind a mai napig vonakodnak elismerni felelősségüket a háborúban, és Murajama sokak szerint mind a mai napig a legőszintébb és legmaradandóbb bocsánatkérést fogalmazta meg vezetőként az ország által elkövetett II. világháborús szörnyűségekért.
Murajama hivatali ideje 1996-ig tartott, amikor Hashimoto Ryutaro, az LDP politikusa váltotta fel a kormány élén. Miniszterelnöksége alatt több válsággal is meg kellett küzdenie, köztük az 1995. januári Nagy Hanshin-földrengéssel és az 1995. márciusi szarini gáz támadással, amelyet az Aum Shinrikjo nevű szekta hajtott végre a tokiói metróban.
Az egykori kormányfő 2000-ben vonult vissza végleg a politikától.
