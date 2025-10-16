Újabb nyilvános kivégzést tartottak Afganisztánban

Nyilvánosan kivégeztek Afganisztánban csütörtökön egy férfit, akit két ember megöléséért ítéltek halálra, az ítéletet az ország északnyugati részén lévő Bádgesz tartomány egyik stadionjában hajtották végre – közölte az afgán legfelsőbb bíróság.

Sajtóforrások szerint a kivégzésen – amelyre a hatóságok előző nap hívták meg az embereket a közösségi médián keresztül azzal az ilyenkor szokásos feltétellel, hogy sem telefont, sem más egyéb, kép- vagy hangrögzítő eszközt nem vihetnek be magukkal – több tízezren vettek részt.

A kivégzést lőfegyverrel hajtották végre, a három lövést a meggyilkoltak családtagjai adták le, akik nem voltak hajlandók megbocsátani az elkövetőnek.

Az iszlám jog lehetővé teszi az áldozat családja számára, hogy megbocsásson a tettesnek, de ilyenkor a halálraítéltnek vagy a hozzátartozóinak, ismerőseinek megváltási díjat kell fizetniük az előbbieknek.

A mostani volt a tizenegyedik nyilvános kivégzés az országban a tálibok 2021-es ismételt hatalomra kerülése óta. A radikálisok első, 1996-tól 2000-ig tartó uralmuk idején meglehetősen gyakoriak voltak az ilyen események. Bár mostani kormányzásuk ideje alatt kevesebb kivégzést hajtanak végre, továbbra is gyakoriak a nyilvános korbácsolások más, a tálibok által bűncselekménynek minősített tettekért, például alkoholfogyasztásért vagy házasságon kívüli kapcsolatokért.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Kudratullah Razuan)