Trump-Putyin találkozó: most Budapestre figyel az egész világ

Elsők között számolt be róla a hirado.hu, hogy Donald Trump a közösségi oldalán bejelentette, hogy hamarosan a magyar fővárosban egyeztethet személyesen az orosz elnökkel az ukrajnai konfliktus lezárásáról. Az amerikai elnök bejelentése után, Magyarország a világ vezető hírportáljainak címlapjára került.
A Reuters beszámolója szerint a Putyinnal folytatott több mint kétórás telefonbeszélgetést eredményesnek nevezte az Egyesült Államok elnöke.
A Budapestre tervezett találkozó híre futótűzként terjedt a világsajtóban
és perceken belül vezető anyagként hozta többek között a Bloomberg, a CBS News, a Le Monde, a BBC és a CNN is.
„Az Egyesült Államok első találkozóit Marco Rubio külügyminiszter vezeti majd, további kijelölt személyekkel együtt. A találkozó helyszínét még meg kell határozni. Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a „dicstelen” háborúnak Oroszország és Ukrajna között”– idézte a CBS News Donald Trump bejelentését.
A CNN kiemelte, hogy
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal és Donald Trumppal is rendkívül jó kapcsolatot ápol,
ezért már az alaszkai Trump- Putyin találkozó előtt is szóba került, hogy az amerikai és az orosz elnök személyes egyeztetésének Magyarország is lehet a helyszíne.
A Kreml eközben bejelentette, hogy „azonnal” megkezdi az orosz és az amerikai elnök közötti csúcstalálkozó előkészítését.
„Megállapodás született arról, hogy a két ország képviselői azonnal megkezdik a csúcstalálkozó megszervezését, amelyet Budapesten lehetne megrendezni” – idézte Putyin főtanácsadójának, Jurij Usakovnak a bejelentését a francia Le Monde.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én. (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov)