Trump-Putyin találkozó: most Budapestre figyel az egész világ

Vezető hírként hozzák a nagy nemzetközi sajtóorgánumok, hogy Donald Trump hamarosan Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai konfliktus lezárásáról.

Elsők között számolt be róla a hirado.hu, hogy Donald Trump a közösségi oldalán bejelentette, hogy hamarosan a magyar fővárosban egyeztethet személyesen az orosz elnökkel az ukrajnai konfliktus lezárásáról. Az amerikai elnök bejelentése után, Magyarország a világ vezető hírportáljainak címlapjára került.

A Reuters beszámolója szerint a Putyinnal folytatott több mint kétórás telefonbeszélgetést eredményesnek nevezte az Egyesült Államok elnöke.

A Budapestre tervezett találkozó híre futótűzként terjedt a világsajtóban

és perceken belül vezető anyagként hozta többek között a Bloomberg, a CBS News, a Le Monde, a BBC és a CNN is.

„Az Egyesült Államok első találkozóit Marco Rubio külügyminiszter vezeti majd, további kijelölt személyekkel együtt. A találkozó helyszínét még meg kell határozni. Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a „dicstelen” háborúnak Oroszország és Ukrajna között”– idézte a CBS News Donald Trump bejelentését.

A CNN kiemelte, hogy

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal és Donald Trumppal is rendkívül jó kapcsolatot ápol,

ezért már az alaszkai Trump- Putyin találkozó előtt is szóba került, hogy az amerikai és az orosz elnök személyes egyeztetésének Magyarország is lehet a helyszíne.

A Kreml eközben bejelentette, hogy „azonnal” megkezdi az orosz és az amerikai elnök közötti csúcstalálkozó előkészítését.

„Megállapodás született arról, hogy a két ország képviselői azonnal megkezdik a csúcstalálkozó megszervezését, amelyet Budapesten lehetne megrendezni” – idézte Putyin főtanácsadójának, Jurij Usakovnak a bejelentését a francia Le Monde.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én. (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov)