Több száz drónnal támadott éjszaka az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 37 különböző típusú rakétával, valamint 320 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, az eddigi adatok szerint többen megsebesültek, számos régióban energetikai és más infrastrukturális létesítményekben komoly károk keletkeztek – jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának csütörtök délelőtti Telegram-jelentése szerint a légvédelem 5 irányított légi rakétát lelőtt, emellett 283 drónt semmisített meg, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájáról. Az eddigi adatok szerint

Tizennégy helyszínen 14 rakéta és 37 csapásmérő drón célba talált, két esetben pedig a támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat, 18 rakéta pedig eltűnt a radarok képernyőiről.

Október folyamán hatodik alkalommal érte súlyos orosz támadás a Naftohaz Ukrajini nemzeti energetikai részvénytársaság gázkitermelési létesítményeit – közölte az igazgatótanács elnöke, Szerhij Koreckij hivatalos Facebook-oldalán. Az éjszakai légicsapásban a vállalat négy dolgozója megsebesült, több megyében is komoly károk érték a vállalat infrastrukturális létesítményeit, emiatt számos kritikus fontosságú gázkitermelési és -továbbítási objektumot leállítottak Poltava megyében.

„Az orosz csapások közvetlenül befolyásolják a saját kitermelésű gáz mennyiségét, amelyet importból kell pótolni”

– hangsúlyozta Koreckij, aki takarékosságra szólította fel a fogyasztókat..

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon az

Oroszországgal szembeni további nyomásgyakorlásra szólította fel az Egyesült Államokat és az európai országokat, kiemelve a szankciók és a távolsági csapásmérő eszközök jelentőségét.

A Közel-Keleten elért béke fontos impulzust ad, azt mutatja, hogy ez Európában is lehetséges. „Erről fogok beszélni ma és holnap Washingtonban” – közölte Volodimir Zelenszkij.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ukrán hadsereg 65. gépesített dandárja)