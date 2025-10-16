Több mint üzenet: jobboldali, Izrael-barát nagykövetet küld az USA Lengyelországba

Az Izrael-párti nézeteiről ismert Thomas Rose, akinek a kinevezését az amerikai szenátus a múlt héten hagyta jóvá, kedden tette le esküjét a külügyminisztériumban.

„Gratulálunk Rose kijelölt nagykövetnek, aki most arra készül, hogy az amerikai elnököt képviselje az amerikai–lengyel szövetség megerősítésében, amely az egyik legközelebbi és legmegbízhatóbb partnerünk” – írta a nagykövetség az X-en.

Donald Trump még februárban nevezte ki Rose-t az új amerikai nagykövetnek Lengyelországba, aki aztán szeptemberben megkapta a Szenátus Külügyi Bizottságának támogatását is, bár egyetlen demokratikus politikus sem szavazott jelöltségére – írja a lengyel rmf24.

Ez volt a második szavazás a bizottságban Trump jelöltjéről. Az első, július végén, ugyanazt az eredményt hozta, de formai mulasztások miatt a szavazást meg kellett ismételni.

Thomas Rose jobboldali újságíró és rádiós kommentátor, valamint Trump első elnöki ciklusa alatt Mike Pence alelnök volt tanácsadója, erőteljesen Izrael-párti nézeteiről ismert. Kinevezése előtt a Bauer & Rose Show rádióműsort vezette. 1997 és 2005 között a Jerusalem Post kiadója és főszerkesztője volt, előtte pedig szülőhelye, Indiana állam kormányában dolgozott. Az 1980-as években egy japán televíziós csatorna újságírója volt, és megírta a Big Miracle című könyvet, amely a bálnák kiszabadításáról szól az Északi-sarkvidék jegéből. A könyvből 2012-ben hollywoodi film készült.

Thomas Rose (Kép forrása: Youtube/Poland Daily Live)

A szenátusi bizottság előtt júliusban tartott meghallgatásán Rose többször is dicsérte Lengyelországot, mint példamutató szövetségest.

Bejelentette, hogy törekedni fog a Lengyelország és Izrael közötti kapcsolatok javítására, és azzal érvelt, hogy Lengyelországot Izraelben igazságtalanul vádolják a holokausztban való bűnrészességgel.

Azt is elmondta, hogy kiváló kapcsolatokat ápol mind a kormánnyal, mind az ellenzéki PiS (Jog és Igazságosság) párttal, és ígéretet tett arra, hogy nem fogja előnyben részesíteni a lengyel politikai élet egyik oldalát sem.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök felszólal az izraeli parlament, a kneszet jeruzsálemi üléstermében a tiszteletére tartott rendkívüli ülésen 2025. október 13-án (Fotó: MTI/AP/Reuters pool/Evelyn Hockstein)