Párizs jövőre lebontaná az Eiffel-tornyot? Az internet rögtön lázba jött a hír hallatán

Október 2-án az Eiffel-torony átmenetileg zárva volt a turisták előtt a Franciaországban zajló tömeges tiltakozások és sztrájkok miatt. Több mint 200 város utcáira ezrek vonultak, hogy tiltakozzanak a kormány költségvetési megszorításai ellen.
A torony lezárása biztonsági okokból történt, és csak ideiglenes volt.
A közösségi médiában azonban pletykák kezdtek terjedni, miszerint a torony 2026-ban lebontásra kerülne – írja az RMF24.
Néhány héttel a tiltakozások előtt egy szatirikus hírportál vicces cikket tett közzé, amelyben az szerepelt, hogy
az Eiffel-tornyot lebontják, és helyette óriáscsúszdát vagy koncerttermet alakítanak ki.
A tréfa gyorsan tényként kezdett terjedni. A közösségi médiában félrevezető bejegyzések jelentek meg az Eiffel-torony lebontásáról.
„A hírek szerint a világszerte ismert Eiffel-tornyot, Franciaország több mint 135 éve fennálló jelképét, 2026-ban lebontják a bérleti szerződés lejárta után” – szóltak a hamis állítások. „A döntés fő okai a szerkezet elhasználódása, a költséges karbantartás és a növekvő társadalmi elégedetlenség” – tették hozzá.
Néhány felhasználó gyorsan elhitte a hamis bejegyzéseket. Az egyik felhasználó azt írta:
„Állj, Párizs! Ne törd össze az általam megálmodott lánykérő helyet.”
Mások azonban gyorsan megkérdőjelezték a merész állítások valódiságát, nyugtatva a többi felhasználót, hogy a bejegyzés hamis.
Az Eiffel-torony üzemeltetéséért felelős Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) nem nyilatkozott nyilvánosan a hamis hírekkel kapcsolatban. Ami biztos, hogy a turisták továbbra is foglalhatnak jegyet az Eiffel-torony liftjeire a hivatalos weboldalon.
