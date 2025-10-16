Párizs jövőre lebontaná az Eiffel-tornyot? Az internet rögtön lázba jött a hír hallatán

Néha elég egyetlen, kontextusból kiragadott mondat, hogy olyan információk kezdjenek terjedni, amelyeknek semmi közük a valósághoz. Pont így születtek azok a pletykák is, miszerint a város a leghíresebb nevezetességét, az Eiffel-tornyot készülne eltávolítani.

Október 2-án az Eiffel-torony átmenetileg zárva volt a turisták előtt a Franciaországban zajló tömeges tiltakozások és sztrájkok miatt. Több mint 200 város utcáira ezrek vonultak, hogy tiltakozzanak a kormány költségvetési megszorításai ellen.

A torony lezárása biztonsági okokból történt, és csak ideiglenes volt.

A közösségi médiában azonban pletykák kezdtek terjedni, miszerint a torony 2026-ban lebontásra kerülne – írja az RMF24.

Néhány héttel a tiltakozások előtt egy szatirikus hírportál vicces cikket tett közzé, amelyben az szerepelt, hogy

az Eiffel-tornyot lebontják, és helyette óriáscsúszdát vagy koncerttermet alakítanak ki.

A tréfa gyorsan tényként kezdett terjedni. A közösségi médiában félrevezető bejegyzések jelentek meg az Eiffel-torony lebontásáról.

„A hírek szerint a világszerte ismert Eiffel-tornyot, Franciaország több mint 135 éve fennálló jelképét, 2026-ban lebontják a bérleti szerződés lejárta után” – szóltak a hamis állítások. „A döntés fő okai a szerkezet elhasználódása, a költséges karbantartás és a növekvő társadalmi elégedetlenség” – tették hozzá.

Néhány felhasználó gyorsan elhitte a hamis bejegyzéseket. Az egyik felhasználó azt írta:

„Állj, Párizs! Ne törd össze az általam megálmodott lánykérő helyet.”

Mások azonban gyorsan megkérdőjelezték a merész állítások valódiságát, nyugtatva a többi felhasználót, hogy a bejegyzés hamis.

Az Eiffel-torony üzemeltetéséért felelős Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) nem nyilatkozott nyilvánosan a hamis hírekkel kapcsolatban. Ami biztos, hogy a turisták továbbra is foglalhatnak jegyet az Eiffel-torony liftjeire a hivatalos weboldalon.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Caroline Blumberg)